हैंडगन- राइफल से वेस्ट बैंक में 2 फिलिस्तीनी हमलावरों ने इजरायलियों पर की फायरिंग, हमास बोला- सही किया

इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में शुक्रवार को हुए एक हमले में कम से कम पांच इजरायली घायल हो गए. इसके बाद हुई गोलीबारी में दो संदिग्ध फिलिस्तीनी हमलावर मारे गए. इस गोलीबारी को देखने वाले न्यूज एजेंसी AFP के एक पत्रकार ने बताया कि फिलिस्तीनी शहर हेब्रोन के पास एक चेकपॉइंट पर, आम कपड़ों में मौजूद दो फिलिस्तीनी पुरुषों ने इजरायली बलों पर गोलियां चलाईं. उनके पास एक हैंडगन और एक ऑटोमैटिक राइफल थी.



इस घटना के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चुनाव से कुछ दिन पहले अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए. नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक को बंद करने का आदेश दे दिया है. जहां हमास ने बिना इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस हमले की तारीफ की है वहीं इजराइल की सेना का कहना है कि हमले के बाद उसने वेस्ट बैंक में आतंकवाद-विरोधी आक्रामक अभियान शुरू किए हैं.

वेस्ट बैंक में क्या हुआ?

पत्रकार के अनुसार, इजरायली बलों ने जवाबी कार्रवाई में हमलावरों को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई. एक पेट्रोल स्टेशन के पास उनके शव पड़े थे, जबकि इजरायली सैनिक आसपास के इलाके में गश्त कर रहे थे.

वहीं इजरायली सेना ने बताया कि सुबह-सुबह हुए इस गोलीबारी के हमले के बाद, सैनिक जूडिया जंक्शन इलाके (जिसे फारश अल-हवा चेकपॉइंट भी कहा जाता है) में पहुंच गए. सेना ने एक बयान में कहा, "इजरायल डिफेंस फोर्सेज के सैनिकों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया है और इलाके में तलाशी अभियान जारी है."

इजरायल की आपातकालीन चिकित्सा सेवा 'मैगेन डेविड एडम' ने बताया कि शुरुआती गोलीबारी में पांच लोग घायल हुए, जिनमें से दो की हालत गंभीर है. 'मैगेन डेविड एडम' के मुताबिक, घायलों में 20 साल की उम्र का एक व्यक्ति भी शामिल है, जिसे गोली लगी है और उसकी हालत बहुत गंभीर है.

इजरायल की राजनीति में क्या चल रहा?

मंगलवार को होने वाले चुनाव में एक और कार्यकाल के लिए मैदान में उतरे पीएम नेतन्याहू ने इस हमले के कारण शुक्रवार को होने वाली सभी राजनीतिक बैठकें रद्द करने को कहा. वहीं इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और कट्टरपंथी नेता इतामार बेन-गवीर ने इस हमले के बाद रामल्लाह स्थित 'फिलिस्तीनी अथॉरिटी' को खत्म करने की मांग की.

उन्होंने एक बयान में कहा, "फिलिस्तीनी अथॉरिटी को खत्म कर देना चाहिए, उसे निशस्त्र करना चाहिए और उसके आतंकी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए."

पूर्व सेना प्रमुख गादी आइसेनकोट, जो चुनाव में नेतन्याहू के मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं, उन्होंने सैनिकों की त्वरित कार्रवाई की तारीफ की. उन्होंने कहा, "सभी इजरायलियों की तरह, मैं भी घायलों के जल्द और पूरी तरह से ठीक होने की प्रार्थना करता हूं."

क्या फिलिस्तीनी सरकार का हाथ है?

फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में काम करने वाली फिलिस्तीनी सरकार, यानी 'फिलिस्तीनी अथॉरिटी' का शुक्रवार के हमले से कोई संबंध है. गाजा में स्थित हमास ने हमले की इस घटना को एक "असाधारण वीरतापूर्ण अभियान" बताया है. एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार हमास ने मारे गए दो हमलावरों पर शोक तो जताया, लेकिन हमले की जिम्मेदारी नहीं ली. फिलिस्तीनी प्राधिकरण के सत्ताधारी 'फताह' गुट के विरोधी हमास ने एक बयान में कहा है कि यह हमला "हमारे लोगों के खिलाफ हो रहे अपराधों और क्रूर हमलों का एक स्वाभाविक और जायज जवाब" है.

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब वेस्ट बैंक में तनाव काफी बढ़ गया है. इसमें फिलिस्तीनी जैतून (ऑलिव) किसानों पर कट्टरपंथी इजरायली बसने वालों (सेटलर) द्वारा किए गए हमले भी शामिल हैं. साथ ही, यह घटना इजरायली चुनावों से कुछ दिन पहले हुई है.

फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित एएफपी (AFP) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से, इस इलाके में इजरायली बलों या बसने वालों ने 1,113 फिलिस्तीनियों को मार डाला है. इजरायली आंकड़ों के मुताबिक, इसी दौरान फिलिस्तीनी हमलों या इजरायली सैन्य अभियानों में कम से कम 49 इजरायली मारे गए हैं, जिनमें आम नागरिक और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं.

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