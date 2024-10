स्पेन में बाढ़ से मची भयानक तबाही, चारों ओर पानी ही पानी, VIDEO देख रह जाएंगे सन्न

स्पेन के पूर्वी क्षेत्र वेलेंसिया में मूसलाधार बारिश के कारण चारों ओर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है. स्पेन के हालात काफी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मूसलाधार बारिश अपने साथ इतनी तबाही लेकर आई है कि लोगों का अपने घरों से बाहर निकल पाना मुश्किल हो गया है. इतना ही नहीं बाढ़ आने के कारण इमारतों में भी पानी भर गया है. गाड़ियां बह गई हैं और कई लोग लापता हो गए हैं.

मूसलाधार बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ के बाद इमरजेंसी सेवा कर्मियों द्वारा कई शव बरामद किए गए हैं. सरकार ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. कार्लोस मैसन ने कहा, "हम यह कंफर्म कर सकते हैं कि कुछ शव बरामद किए गए हैं". इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अथॉरिटी इस बारे में तब तक अधिक जानकारी नहीं दे सकती है, जब तक इस बारे में मृतकों के परिजनों को नहीं बता दिया जाता है.

मंगलवार को स्पेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और इस वजह से ट्रेन और एयर ट्रेवल भी प्रभावित हुआ. लोगों ने स्मार्टफोन से इस घटना का वीडियो बनाया और साथ ही स्पेनिश टीवी पर भी बाढ़ की तस्वीरों शेयर किया गया जिसमें पानी कारों को अपने साथ ले जाते हुए नजर आ रहा है और इमारतों में भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है.

अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि बाढ़ के कारण कम से कम 7 लोग लापता हो गए हैं. वेलेंसिया में एक ट्रक ड्राइवर और टाउन में छह लोग लापता हैं. कैस्टिला-ला मांचा में केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि मिलग्रोस टोलन ने स्पेन के सार्वजनिक टेलीविजन स्टेशन टीवीई को बताया कि ड्रोन की मदद से आपातकालीन सेवा कर्मी लेटुर में लापता लोगों की तलाश के लिए रात भर काम करेंगे. उन्होंने कहा, "इन लोगों को ढूंढना हमारी प्रमुख्ता है."

Valencia, Spain: Where Heaven's Fury Unleashed Hellish Floods. 300mm of rain in 48 hours transformed the Mediterranean paradise into an apocalyptic abyss.#ValenciaUnderWater#SpainWeatherApocalypse pic.twitter.com/tXXFIoxG0K