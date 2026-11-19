विंसेंट वैन गॉग की एक पेंटिंग ने इस डच चित्रकार की नीलामी के सभी पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और यह कृति 19.04 करोड़ अमेरिकी डॉलर की भारी-भरकम कीमत पर नीलाम हुई है. नीलामी घर सोदबी ने कहा कि 'चेस्टनट ट्रीज़ इन ब्लॉसम' नामक पेंटिंग के विक्रेता और इसके पिछले यहूदी मालिकों के बीच एक समझौते के बाद बुधवार को न्यूयॉर्क में इस रचना की बिक्री की प्रक्रिया आगे बढ़ी.

साल 1890 में प्रसिद्ध कलाकार की मृत्यु से पहले की अंतिम कृतियों में से एक, यह पेंटिंग नाजी जर्मनी के दौर की लूट का हिस्सा होने के विवाद में घिरी हुई थी. इस कलाकृति के मालिक ब्लाक्वियर-एरीटा परिवार ने कहा, “फिशर के उत्तराधिकारियों के साथ एक सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचकर हमें खुशी हो रही है.”

परिवार ने आगे कहा, “हम उस रचनात्मक संवाद की सराहना करते हैं जिसने इस समाधान को संभव बनाया, और हम एक असाधारण परिणाम की उम्मीद करते हैं तथा इस उत्कृष्ट कृति को संग्राहकों की नई पीढ़ी को सौंपने के लिए उत्सुक हैं.”

सोदबी के अनुसार, यह उस दौर की उन सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक है जो अब तक निजी हाथों में सुरक्षित रही हैं. ब्लाक्वियर परिवार ने 1975 में इस पेंटिंग को खरीदा था और आधी सदी से भी अधिक समय तक यह उन्हीं के पास रही.

फिशर के उत्तराधिकारियों ने कहा: “हम सोदबी और ब्लाक्वियर-एरीटा परिवार के साथ हुई भरोसेमंद और निष्पक्ष बातचीत व सहयोग के लिए आभारी हैं, जिससे नाजी युग के दौरान फिशर परिवार की पीड़ा को स्वीकार करना और अपने परिवार के लिए न्याय की मांग करने वाली गिसेला बर्मन फिशर के संघर्ष को सम्मान देना संभव हो सका.” जर्मन प्रकाशक सैमुअल फिशर ने 1909 में पेरिस में यह पेंटिंग खरीदी थी और उनके परिवार ने 1936 में इसे बेच दिया था.

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