स्पेन में घर को लेकर बढ़ते विरोध-प्रदर्शनों के बीच सरकार ने कर दी नवंबर में चुनाव कराने की घोषणा

स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने सोमवार को समय से पहले चुनाव कराने का ऐलान किया. यह कदम एक 87 साल की महिला को घर से निकाले जाने के बाद हाउसिंग संकट को लेकर हुए देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के बीच पहल अपने हाथ में लेने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

प्रधानमंत्री ने क्या कहा

29 नवंबर को होने वाले इन चुनावों के साथ ही मौजूदा संसदीय कार्यकाल तय समय से छह महीने से भी पहले खत्म हो जाएगा. मैड्रिड में अपने सरकारी आवास 'मोनक्लोआ' से टीवी पर दिए भाषण में सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी (PSOE) के नेता सांचेज़ ने कहा, "देश के प्रमुख को सूचित करने के बाद, मैंने आज सुबह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक विशेष बैठक बुलाने का फैसला किया है, ताकि संसद को भंग करके आम चुनाव कराए जा सके." यह घोषणा तब हुई जब पिछले हफ्ते सांचेज की सरकार देश में घरों की कमी की समस्या से निपटने के लिए प्रस्तावित दो कानूनों के लिए संसद का समर्थन हासिल करने में नाकाम रही.

मैड्रिड के रेटिरो इलाके में रहने वाली 87 साल की मारिया डेल कारमेन अबास्कल (जिन्हें स्पेन में सिर्फ मारिकार्मेन के नाम से जाना जाता है) को उनके घर से निकाले जाने पर लोगों में काफी गुस्सा था. उनके मामले ने देश में घरों की कमी और संकट (हाउसिंग इमरजेंसी) की स्थिति को सबके सामने ला दिया है.

मारिकार्मेन 70 से ज्यादा सालों से उसी घर में रह रही थीं, लेकिन किराया €500 ($560) से बढ़कर €2,650 ($2,970) हो जाने के बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया. हजारों लोग गुस्से में सड़कों पर उतर आए और वह स्पेन में घरों के संकट के दौरान दिखाई गई बेरहमी का चेहरा बन गई हैं.

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