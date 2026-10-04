स्पेन में घर के लिए सड़कों पर उतरी भीड़, सरकार के उपायों को संसद ने किया खारिज

किरायेदारों के लिए राहत के उपायों को सांसदों की तरफ से खारिज किए जाने के एक दिन बाद, शनिवार को मैड्रिड और स्पेन के अन्य शहरों में हजारों प्रदर्शनकारियों ने सस्ते घरों की मांग को लेकर मार्च निकाला. इन प्रदर्शनों ने उस संकट को और बढ़ा दिया है जो एक हफ्ते से ज्यादा समय से चल रहा है. यह संकट पिछले महीने मैड्रिड में 87 वर्षीय पेंशनभोगी मारिकार्मेन अबास्कल को उनके फ्लैट से निकाले जाने के बाद शुरू हुआ था.

विपक्ष भी हुआ हावी

यह सोशलिस्ट प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के लिए एक और राजनीतिक झटका है और इसने इस बात पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या उनकी अल्पसंख्यक सरकार 2027 में होने वाले अगले आम चुनाव तक टिक पाएगी या नहीं. उनकी सरकार के प्रस्तावित उपायों को (जिनमें किरायेदारी कॉन्ट्रैक्ट का अपने-आप रिन्यूअल और किराया नहीं देने वालों को बेदखल करने पर रोक शामिल थी) शुक्रवार को स्पेन की संसद में विपक्षी दलों ने वोटिंग के ज़रिए खारिज कर दिया. इस हार ने उन लोगों को बहुत नाराज कर दिया जो देश में लगातार महंगे होते हाउसिंग मार्केट का विरोध कर रहे थे.

सुधारों की मांग के लिए सैकड़ों प्रदर्शनकारी मैड्रिड के बीचों-बीच एक हफ्ते पहले लगाए गए टेंट सिटी में डेरा डाले हुए हैं. शनिवार देर रात, दक्षिणपंथी विचारधारा वाले प्रदर्शनकारियों के कुछ समूहों ने (जिनमें से कुछ नाजी सैल्यूट कर रहे थे) कैंप तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया.

स्पेन के कई शहरों में प्रदर्शन

स्पेन के दैनिक अखबार 'एल पेस' की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में पुलिस को उस समूह के कुछ सदस्यों का सड़कों पर पीछा करते हुए दिखाया गया है. अखबार ने यह भी बताया कि पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. शनिवार को पहले, प्रदर्शनकारियों ने राजधानी की सड़कों पर मार्च किया. अधिकारियों का कहना है कि इसमें 70,000 लोग शामिल हुए, लेकिन आयोजकों के मुताबिक यह संख्या 5,00,000 थी. पाल्मा डी मलोरका, सैंटेंडर, सेगोविया और टोलेडो जैसे दूसरे शहरों में भी छोटे-छोटे प्रदर्शन हुए. स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, वालेंसिया में पुलिस के साथ झड़प के बाद पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया.

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