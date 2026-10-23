प्रिंस हैरी की पत्नी ने अपने पिता पर बच्चों के यौन शोषण के आरोप पर पहली बार दिया बयान

ब्रिटेन के प्रिंस हैरी की पत्नी मेघन ने अपने पिता पर लगे आरोपों पर खुलकर बात की है. डचेस ऑफ ससेक्स मेघन ने कहा है कि उन्हें 2018 में अपने पिता पर लगे आरोपों के बारे में बताया गया था. एक बयान में, मेघन ने कहा कि उस साल उनके पिता थॉमस मार्कल के खिलाफ आरोपों वाला एक पत्र मेट्रोपॉलिटन पुलिस को भेजा गया था, और बाद में उसे उनके साथ भी साझा किया गया. उनकी यह टिप्पणी उन खबरों के बाद आई है, जिनमें कहा गया है कि फिलीपींस में उनके पिता के पुराने घर से बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी तस्वीरें मिली हैं.

बताया क्यों पिता से बनाई दूरी

82 वर्षीय थॉमस मार्कल अब अमेरिका में रहते हैं. उन्होंने ऐसी कोई भी तस्वीर अपने पास होने से इनकार किया है. 'द सन' अखबार में सबसे पहले छपे इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, डचेस ने कहा, "पिछले 24 घंटों में सामने आई खबर से मुझे बहुत गहरा दुख हुआ है, और मेरी संवेदनाएं उन बच्चों के साथ हैं जिन्हें शायद नुकसान पहुंचा होगा." उन्होंने बताया कि जब उन्हें अपने पिता के खिलाफ आरोपों वाला वह पत्र मिला था, तो उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि इन आरोपों की जांच की जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि अब शायद लोग समझ सकें कि उन्होंने अपने पिता से दूरी क्यों बना रखी है और उन्हें अपने बच्चों के संपर्क में क्यों नहीं आने दिया.

मेघन ने कहा कि ऐसा बच्चों की सुरक्षा के लिए किया गया था. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें भरोसा था कि अधिकारी अन्य परिवारों की सुरक्षा के लिए भी ऐसा ही कर रहे होंगे. उन्होंने इन आरोपों को कल्पना से भी कहीं अधिक घिनौना बताया और कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा और मासूम बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी.मेघन के सौतेले भाई, थॉमस मार्कल जूनियर ने 'द सन' अखबार को बताया कि उन्हें फिलीपींस में अपने पिता के घर पर बच्चों के शोषण से जुड़ी तस्वीरें मिलीं, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी.

जांच में क्या निकला

फिलीपींस के न्याय विभाग के अंडरसेक्रेटरी निकोलस टाई ने बीबीसी को बताया कि फिलहाल इस मामले की जांच सेबू में मानव तस्करी और बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ काम करने वाली एक टास्क फोर्स कर रही है. फिलीपींस के आंतरिक मंत्री जॉनविक रेमुल्ला ने अलग से बीबीसी को बताया कि राष्ट्रीय पुलिस ने थॉमस मार्कल सीनियर के कंप्यूटर को अपने कब्जे में ले लिया है, ताकि इसकी पूरी डिजिटल फॉरेंसिक जांच की जा सके.

जांचकर्ता अभी डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं ताकि उनके कथित आपराधिक कार्यों के दायरे और हद का पता लगाया जा सके. मंत्री के अनुसार, फॉरेंसिक जांच के नतीजे आने में एक सप्ताह का समय लगेगा. माना जा रहा है कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस मेघन के पिता की जांच नहीं कर रही है. साथ ही, अधिकारी इस बात की आंतरिक जांच भी कर रहे हैं कि क्या मेट्रोपॉलिटन पुलिस की 'रॉयल ​​प्रोटेक्शन यूनिट' ने वह पत्र डचेस (मेघन) तक पहुंचाया था या नहीं.

...तो हो सकती थी सजा

2018 में ही मेघन ने प्रिंस हैरी से शादी की थी. माना जाता है कि मेघन को अपने पिता के खिलाफ लगे आरोपों के बारे में शादी के बाद पता चला. ससेक्स परिवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि जब मेघन को इन आरोपों के बारे में पहली बार पता चला, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी जांच पर कोई असर न पड़े. सूत्रों के अनुसार, अगर वह इस बारे में कुछ बोलतीं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती थी. इन दावों से उन सवालों को एक नया पहलू मिल गया है कि प्रिंस हैरी और उनके बच्चे कभी मेघन के पिता से क्यों नहीं मिले - और उनके बीच के रिश्ते इतने खराब क्यों रहे.

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