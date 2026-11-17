भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के मनीला में गुरुद्वारा खालसा दीवान का दौरा किया और प्रार्थना की. वे 49वें 'एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस' (आसियान) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फिलीपींस पहुंचे हैं. नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने इस दौरे के बारे में जानकारी दी और सिखों के इस धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिलने के लिए आभार व्यक्त किया.

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "मनीला के गुरुद्वारा खालसा दीवान में आकर मैं बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं."

प्रधानमंत्री मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने और क्षेत्रीय नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए फिलीपींस पहुंचे हैं. विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस कार्यक्रम में कई सम्मानित शख्सियात शामिल हुईं, जिनमें सीनेटर फ्रांसिस जोसेफ एस्कुडेरो और मनीला के मेयर फ्रांसिस्को इस्को मोरेनो भी मौजूद थे.

1901 में स्थापित और 1903 में विधिवत रूप से गठित इस संस्थान को 1924 में 'खालसा दीवान' के रूप में रजिस्टर किया गया था. खालसा दीवान गुरुद्वारा फिलीपींस का सबसे पुराना गुरुद्वारा है. यह अपने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और परोपकारी कार्यों के जरिए मनीला में सिख समुदाय और अन्य लोगों की सेवा कर रहा है. यह गुरुद्वारा भारतीय-सिख समुदाय और फिलीपींस के समाज के बीच एक अहम कड़ी के रूप में भी काम करता है.

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