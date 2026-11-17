Live Update: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस के दौरे पर हैं, जहां वह मंगलवार को मनीला में आयोजित क्वाड देशों की बैठक में शामिल होंगे. बता दें कि क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. ट्रंप के अलावा इस बैठक में शामिल होने के लिए जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी पहुंच चुके हैं. इस बैठक में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भी मुलाकात हो सकती है. इससे पहले मनीला में पीएम मोदी एक गुरुद्वारे के शिलान्यास में भी शामिल हुए हैं. पीएम मोदी सोमवार को तीन दिन के दौरे पर फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत किया गया था.
आसियान शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी
आसियान शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया अनेक संकटों से गुजरी है. दुनिया को स्थिरता और शांति की जरूरत है. हमारे पास सामर्थ्य और संकल्प दोनों हैंआसियान को शांति का प्रतीक बना सकते हैं. .शांति और स्थिरता पर भारत की प्रतिबद्धता अटल है.
100 साल पुराने गुरुद्वारे में पहुंचे पीएम मोदी
पीएम मोदी मनीला में 100 साल पुराने गुरुद्वारे में पहुंचे थे. पीएम मोदी ने कहा कि इस गुरुद्वारे में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा और मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं. विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बताया गया था कि खालसा दीवान मनीला शहर का सबसे पुराना गुरुद्वारा है.
SIR से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में SIR से जुड़ी सभी याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है. विपक्ष की तरफ से दो अर्जियां लगी हुई हैं, उस पर सुनवाई होगी, इस याचिका में चुनाव आयुक्तों से विपक्ष ने 48 सवाल पूछने की इजाजत मांगी है.
मनीला के गुरुद्वारा खालसा दीवान पहुंचे पीएम मोदी
पीएम मोदी मंगलवार को सुबह मनीला के गुरुद्वारा खालसा दीवान पहुंचे. जहां वह नए सिरे से निर्माण के कार्यक्रमों में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की है. पीएण मोदी ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है.
Feeling very blessed to be at the Gurudwara Khalsa Diwan in Manila. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ, ਮਨੀਲਾ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। https://t.co/JNuNFMq6Ja— Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2026
पीएम मोदी और ट्रंप की हो सकती है मुलाकात
मनीला में आयोजित बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे. ऐसे में यहां पीएम मोदी और ट्रंप की भी मुलाकात हो सकती है. इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. पीएम मोदी सोमवार को फिलीपींस के दौरे पर पहुंचे थे.
क्वाड देशों की बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित क्वाड देशों की बैठक में आज शामिल होंगे. क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं. सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मनीला पहुंच चुके हैं. इस बैठक का उदेश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और सहयोग बढ़ाना है.