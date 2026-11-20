अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने दिवाली के मौके पर रामायण और महाभारत का जिक्र करते हुए हिंदू धर्म की परंपराओं और शिक्षाओं की तारीफ की.उन्होंने कहा कि रामायण हमें बताती है कि हमें कैसा भाई, पत्नी, पति और दोस्त बनना चाहिए. वहीं, महाभारत बताती है कि परिवार होना कैसा चाहिए. इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और अमेरिकी मानवधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी जिक्र किया.

ममदानी ने कहा कि हिंदू धर्मग्रंथ रामायण और महाभारत की कहानियां केवल धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं हैं. इनसे मिलने वाली सीख आज भी हमारे जीवन और दुनिया भर में न्याय के लिए चल रहे आंदोलनों में दिखाई देती है. उन्होंने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मार्चों का भी जिक्र किया.उन्होंने यह भी कहा कि जिन्हें भी अपने घर वापस चले जाने को कहा गया न्यूयॉर्क उन सभी का घर है.

ममदानी ने कहा क्या है

उन्होंने कहा,''एक पंजाबी हिंदू मां और गुजराती युगांडा मुस्लिम पिता के बेटे के रूप में, मैं इस सीख के साथ बड़ा हुआ हूं कि हमारी साझा विरासत कभी भी किसी एक भाषा, धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं रही. बचपन से ही मेरी मां के परिवार ने मुझे सिखाया कि हिंदू धर्म में कितनी सुंदरता और सीख बसी है. यह कई देवताओं और उससे भी कहीं अधिक कहानियों का धर्म है, जिसे हैदराबाद में एक अलग तरीके से तो दिल्ली में दूसरे तरीके से सुनाया जाता है. यह एक ऐसा धर्म है जिसके सबसे प्राचीन ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि सत्य तक पहुंचने के कई मार्ग हैं और हम सबके भीतर एक ही रोशनी (चेतना) का वास है, चाहे हम मंदिर में प्रार्थना करें, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या फिर कहीं भी नहीं.''

न्यूयार्क के मेयर ने कहा, ''रामायण हमें वह भाई, पत्नी, पति और मित्र बनना सिखाती है जिसके जैसा बनने की हम आकांक्षा करते हैं. महाभारत हमें दिखाता है कि असल मायने में परिवार कैसे होते हैं, जहां सबसे साहसी नायक और बुद्धिमान देवता भी डगमगा जाते हैं और जहां किसी का धर्म (कर्तव्य) हमेशा उसकी व्यक्तिगत निष्ठा से ऊपर होना चाहिए. इन कहानियों की सीख न केवल उन परंपराओं में दिखाई देती है जो हम अपने बच्चों को सौंपते हैं, बल्कि दुनिया भर के न्याय आंदोलनों में भी इसकी गूंज दिखती है चाहे वह महात्मा गांधी की दांडी यात्रा (नमक सत्याग्रह) हो या मार्टिन लूथर किंग जूनियर का वाशिंगटन मार्च.'' उन्होंने कहा कि इस दिवाली पर मुझे यह भी याद आ रहा है कि अभी बहुत सारा काम करना बाकी है.

ये भी पढ़ें: जिस पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं, वहां के मंत्री 3 साल बाद भारत क्यों आए? दिल्ली में मुसादिक मलिक ने रखा कदम