Nepal Flash Floods Live Updates: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक 781 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 2,502 लोग अभी भी लापता हैं. आठ हजार से ज्‍यादा लोगों को बचाया गया है. 19 हजार से ज्‍यादा सुरक्षाकर्मी बचाव अभियान में लगे हैं. आपदा प्राधिकरण प्रमुख डॉ. धर्मराज उप्रेती ने कहा, बचाव और खोज अभियान जारी है. लगभग छह सुरंगें चालू हैं. लोगों को सुरंगों में फंसे होने का डर है, इसलिए हम उन्हें बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. सुरंगों से लोगों को बचाया जा रहा है. हम उम्मीद कर रहे हैं कि और लोगों को बचाया जाएगा."

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