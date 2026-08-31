विज्ञापन
विशेष लिंक
1 hour ago

Nepal Flash Floods Live Updates: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद अब तक 781 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 2,502 लोग अभी भी लापता हैं. आठ हजार से ज्‍यादा लोगों को बचाया गया है. 19 हजार से ज्‍यादा सुरक्षाकर्मी बचाव अभियान में लगे हैं. आपदा प्राधिकरण प्रमुख डॉ. धर्मराज उप्रेती ने कहा, बचाव और खोज अभियान जारी है. लगभग छह सुरंगें चालू हैं. लोगों को सुरंगों में फंसे होने का डर है, इसलिए हम उन्हें बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. सुरंगों से लोगों को बचाया जा रहा है. हम उम्मीद कर रहे हैं कि और लोगों को बचाया जाएगा."

All Live Updates... 

Aug 31, 2026 07:59 (IST)
Link Copied
Share

Live: भारतीय फॉरेंसिक टीम ने डीएनए सैंपलों के विश्लेषण में मदद की

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत की 19 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम ने रविवार को काठमांडू में मृतकों के अवशेषों की पहचान के लिए डीएनए नमूनों के विश्लेषण में मदद की. 

Aug 31, 2026 07:57 (IST)
Link Copied
Share

Nepal Floods Live Update: बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 781

नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है. बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nepal Floods 2026, Nepal Flash Flood 2026, Nepal Flash Flood LIVE News And Updates, Nepal News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com