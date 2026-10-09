मक्का का सबसे खूबसूरत VIDEO, झूम कर हुई बारिश और मस्जिद अल-हरम में काबा के चारों ओर तवाफ करते रहे हाजी

Viral Video: दुनिया में इस्लाम की सबसे पवित्र जगह पर कुदरत का खूबसूरत नजारा देखने को मिला और जब इसका वीडियो सामने आया तो उसने बस दिल को जीत लिया. सऊदी अरब के मक्का की मस्जिद अल-हरम में जोरदार बारिश के बीच भी जायरीन काबा के चारों ओर तवाफ करते रहे थे, जिससे इस्लाम की इस सबसे पवित्र जगह पर बेहद भावुक नजारे देखने को मिले. झूम कर होती बारिश और इबादत में झुके हाजियों के सिर, देखने में ऐसा लग रहा था कि किसी कलाकर ने अपने कलाकारी किसी कैनवास पर उतार दी है.

इस वीडियो को मक्का क्षेत्र के अमीरात के ऑफिशियल अकाउंट ने भी शेयर किया है और कैप्शन लिखा है कि आज गुरुवार को अल मस्जिद अल हराम में बारिश हुई. इस वीडियो के लिए अब्दुलरहमान अल-मुतैरी को क्रेडिट दिया गया है.

एशियानेट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार मक्का इलाके में बारिश, तेज हवाओं, तूफान और ओले गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है. मक्का के कई हिस्सों में, जिसमें अश-शराई इलाका भी शामिल है, भारी बारिश और तूफ़ान की खबरें मिली हैं.

अल मस्जिद अल हराम के बारे में जानिए

यह दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अहम मस्जिद है. सऊदी अरब के मक्का में मौजूद मस्जिद अल-हरम इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है. दुनियाभर के मुसलमानों के लिए यह इबादत का प्रमुख केंद्र है. इसके ठीक बीच में काबा स्थित है, जिसकी दिशा में मुंह करके मुसलमान दिन में पांच बार नमाज अदा करते हैं.

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