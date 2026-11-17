खाड़ी क्षेत्र में तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है. ईरान ने मंगलवार को बहरीन में स्थित अमेरिकी रडार केंद्र को निशाना बनाते हुए कई ड्रोन हमले किए. हाल के दिनों में बहरीन में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों पर यह ईरान का तीसरा हमला बताया जा रहा है. करीब दो महीने के विराम के बाद ईरान की ओर से पड़ोसी अरब देशों में फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू होने से क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

बहरीन ने हमले को नाकाम करने का दावा किया

बहरीन सरकार ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने “ईरान के कपटपूर्ण हवाई हमलों” को सफलतापूर्वक विफल कर दिया. हालांकि देश ने संभावित नए हमलों के खतरे को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया है. दूसरी तरफ अमेरिकी सेना ने दावा किया कि इस हमले में उसके किसी सैन्य उपकरण या सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचा.

अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बढ़ने के बीच हमला

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिकी सेना की मध्य कमान ने पुष्टि की है कि विमानवाहक पोत ‘यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट' क्षेत्र में पहुंच चुका है. यह ‘यूएसएस जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश' और ‘यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन' के बाद इस इलाके में तैनात तीसरा अमेरिकी विमानवाहक पोत है. विश्लेषकों का मानना है कि इस तैनाती से संकेत मिलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जारी संघर्ष को लेकर सभी विकल्प खुले रखना चाहते हैं.

पिछले कुछ दिनों में लगातार हमले

ईरान इससे पहले भी बहरीन में अमेरिकी प्रतिष्ठानों को निशाना बना चुका है. पिछले शुक्रवार को उसने अमेरिका के अग्रिम चेतावनी रडार केंद्र पर हमला किया था. इसके बाद रविवार को बहरीन स्थित अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेस की रडार प्रणाली को निशाना बनाया गया था. ईरान ने कहा था कि ये हमले अमेरिका द्वारा उसके संचार टावरों पर की गई कार्रवाई और ड्रोन निगरानी अभियानों के जवाब में किए गए हैं.

युद्ध के खतरे पर विशेषज्ञों की चेतावनी

इस बीच ‘इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप' के वरिष्ठ ईरानी विश्लेषक हामिदरजा अजीजी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर साझा विश्लेषण में कहा कि हालात बेहद नाजुक दौर में पहुंच चुके हैं. उन्होंने लिखा, “दूसरे शब्दों में कहें तो फिर से युद्ध छिड़ने का खतरा अब केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड) ट्रंप ईरान पर दोबारा हमला करने का फैसला करते हैं या नहीं.” उन्होंने कहा, “यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या तेहरान इस नतीजे पर पहुंचता है कि संयम बनाए रखने की कीमत, तनाव बढ़ने के जोखिमों से कहीं अधिक हो गई है.”

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