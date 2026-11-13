बहरीन में अमेरिकी अर्ली-वॉर्निंग रडार पर हमला; ईरान का दावा, कहा- सिरिक में टेलीकॉम टावर पर हमले का लिया बदला

मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेरिकी अर्ली-वॉर्निंग रडार सिस्टम को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया है. ईरान के मुताबिक यह कार्रवाई उसके दक्षिणी इलाके सिरिक में एक टेलीकम्युनिकेशन टावर पर हुए हमले के जवाब में की गई. हालांकि, ईरान के इस दावे की अमेरिका या बहरीन ने तत्काल पुष्टि नहीं की है.

बहरीन में अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाने का दावा

न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि उसकी एयरोस्पेस फोर्स ने बहरीन में अमेरिकी अर्ली-वॉर्निंग रडार इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया और उसे नष्ट कर दिया. ईरान की सरकारी मीडिया और IRGC से जुड़े समाचार एजेंसी फार्स ने इस बयान को प्रकाशित किया है. IRGC के मुताबिक यह हमला गुरुवार को ईरान के होर्मोजगान प्रांत के दक्षिणी सिरिक काउंटी में एक टेलीकम्युनिकेशन टावर पर हुई कथित हवाई कार्रवाई का जवाब था. ईरान ने इस ऑपरेशन को अमेरिका के लिए गंभीर चेतावनी बताया है.

ईरान ने दी और हमलों की चेतावनी

ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि अगर अमेरिका की ओर से हवाई उकसावे और होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल की कथित तस्करी जैसी गतिविधियां जारी रहती हैं, तो उसकी एयरोस्पेस फोर्स बिना किसी सीमा के जवाब देने के लिए तैयार है. संगठन ने यह भी चेतावनी दी कि अमेरिका के साथ सहयोग करने वाली कंपनियों को भविष्य में और कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

ट्रंप ने सहयोगी देशों के कहने पर टाले हमले

इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि खाड़ी देशों के सहयोगियों के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर नए हमले फिलहाल टाल दिए हैं. इससे कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने तेहरान पर दोबारा सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटने की बात कही थी.

फरवरी से जारी संघर्ष में बढ़ा क्षेत्रीय तनाव

अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले शुरू किए थे, जिसके बाद संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैल गया. ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. साथ ही वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति के लिहाज से अहम होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही सीमित करने की कोशिश की. इसके जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू की.

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