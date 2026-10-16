जियो हॉटस्टार पर वीकेंड पर जरुर देख लें ये सीरीज, ऑडियंस के प्यार से रचा इतिहास, 100 मिलियन वॉच ऑवर्स का आंकड़ा पार

जियो हॉटस्टार वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, ठुकरा के मेरा प्यार और बेथलहम कुटुंब यूनिट जैसी नई फिल्में और सीरीज की चर्चा हो रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि साउथ की फिल्मों और सीरीज को भी दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं, जिनमें से एक सीरीज को 100 मिलियन वॉच ऑवर्स पर देखा गया है. इसमें से एक की कहानी अस्पताल की है. जबकि दूसरी की कहानी कुक की है. इस सीरीज को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस वीकेंड पर जरुर देख सकते हैं. आइए आपको बताते हैं इन दो सीरीज के बारे में...

‘रिसॉर्ट' ने रचा इतिहास

जियोहॉटस्टार का तमिल शो ‘रिसॉर्ट' इस क्रॉस-लैंग्वेज लोकप्रियता की एक मजबूत मिसाल बनकर उभरा है. शो ने 100 मिलियन वॉच ऑवर्स का आंकड़ा पार कर लिया है और यह उपलब्धि हासिल करने वाला जियोहॉटस्टार का पहला फिक्शन ओरिजिनल बन गया है. हालांकि, इसकी सफलता का सबसे खास पहलू इसकी व्यापक भाषाई पहुंच है.

शो के कुल वॉच टाइम का 47 प्रतिशत हिस्सा तमिल के अलावा दूसरी भाषाओं के दर्शकों से आया है. इसमें हिंदी दर्शकों की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत, तेलुगु दर्शकों की 15 प्रतिशत और मलयालम व कन्नड़ दर्शकों की संयुक्त हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है. ये आंकड़े बताते हैं कि भावनाओं, रिश्तों और किरदारों पर आधारित कहानियां भाषा की सीमाओं को पार कर नए दर्शकों तक पहुंच सकती हैं.

‘हार्ट बीट' सीजन 3 को हिंदी दर्शकों के बीच मिल रही नई पहचान

‘रिसॉर्ट' की तरह ही अब तमिल फ्रेंचाइजी ‘हार्ट बीट' का तीसरा सीजन भी हिंदी दर्शकों के बीच नई दिलचस्पी पैदा कर रहा है. ‘हार्ट बीट' सीजन 3 अब जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रहा है. आरके मल्टीस्पेशियलिटी हॉस्पिटल की पृष्ठभूमि पर आधारित यह मेडिकल ड्रामा पेशेवर जिंदगी की चुनौतियों, पारिवारिक रिश्तों और व्यक्तिगत फैसलों को एक साथ पिरोता है. यहां अस्पताल में होने वाली घटनाओं के साथ-साथ किरदारों की निजी जिंदगी में चल रहे भावनात्मक संघर्ष भी कहानी को आगे बढ़ाते हैं.

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हार्ट बीट की कहानी

पहले दो सीजन में शो ने रीना, राठी, विजय और अर्जुन जैसे किरदारों के इर्द-गिर्द अपनी कहानी बुनी. पहले सीजन में रीना के सफर, राठी के साथ उसके जटिल रिश्ते और अर्जुन के साथ उसके रिश्ते की शुरुआत को दिखाया गया. वहीं, दूसरे सीजन में पारिवारिक रिश्तों की गहराई और विजय की भूमिका को कहानी के भावनात्मक केंद्र में अधिक जगह मिली. समय के साथ इन किरदारों के अतीत, फैसलों और आपसी रिश्तों ने दर्शकों के साथ एक मजबूत जुड़ाव बनाया. तीसरे सीजन में आरके हॉस्पिटल की कहानी एक नए दौर में प्रवेश करती है. नए किरदारों और नए संघर्षों के साथ पुराने रिश्तों की कहानी भी आगे बढ़ती है. पुराने दर्शकों के लिए यह अपने पसंदीदा किरदारों से दोबारा जुड़ने का मौका है, जबकि नए दर्शकों के लिए इस दुनिया को जानने और इसके किरदारों की कहानियों से जुड़ने का अवसर है.

कलाकारों ने साझा किए अपने किरदारों के अनुभव

रीना का किरदार निभाने वाली दीपा बालू ने कहा, “रीना का सफर कभी आसान नहीं रहा और यही बात उसे एक दिलचस्प किरदार बनाती है. अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी में जगह बनाने की कोशिश करते हुए उसे कई मुश्किल फैसले लेने पड़े हैं. तीसरे सीजन में उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंचती है और मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि आगे उसका सफर किस दिशा में जाता है.”

राठी की भूमिका निभाने वाली अनुमोल ने कहा, “राठी एक ऐसी मां है जो बहुत गहराई से महसूस करती है, भले ही हमेशा अपनी भावनाओं को व्यक्त न कर पाए. उसके फैसलों के पीछे कई भावनाएं छिपी हैं, जिनसे दर्शक खुद को जोड़ सकते हैं. तीसरे सीजन में उसके किरदार के नए पहलू सामने आते हैं और उन्हें निभाना मेरे लिए एक शानदार अनुभव रहा है.”

वहीं, विजय का किरदार निभाने वाले कार्तिक कुमार ने कहा, “इस सीजन में कहानी में विजय की भूमिका पहले से अलग है. अतीत से जुड़े कुछ सवाल अब भी परिवार को प्रभावित करते हैं और विजय को उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है. मुझे लगता है कि इससे तीसरे सीजन की कहानी में एक दिलचस्प परत जुड़ती है.”

अर्जुन की भूमिका निभाने वाले चारुकेश एम ने कहा, “अर्जुन और रीना के रिश्ते में हमेशा कुछ अनिश्चितताएं रही हैं और तीसरा सीजन भी उनके रिश्ते की परीक्षा लेता है. जो दर्शक पहली बार ‘हार्ट बीट' देख रहे हैं, उनके लिए पिछले सीजन में बहुत कुछ जानने और समझने को है, जिसके बाद वे मौजूदा कहानी से और बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं.”

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