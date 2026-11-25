शादी का सीजन हो और मेहंदी की रस्म में ‘मेहंदी है रचने वाली' गाना न बजे, ऐसा कम ही देखने को मिलता है. इस गाने की खासियत है कि इसकी शुरुआती धुन सुनते ही शादी वाले घर का माहौल आंखों के सामने आ जाता है. कहीं दुल्हन के हाथों में मेहंदी सज रही होती है, तो कहीं सहेलियां और घर की महिलाएं इस गाने पर डांस करती नजर आती हैं. करीब 25 साल पहले रिलीज हुआ यह गाना आज भी वेडिंग सेलिब्रेशन का अहम हिस्सा है. कई नए गाने आने के बावजूद इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है. इसकी धुन, बोल और खूबसूरत फिल्मांकन ने इसे ऐसा यादगार बनाया कि नई पीढ़ी भी इसे अपनी शादी की प्लेलिस्ट में शामिल करना नहीं भूलती.

2001 में रिलीज हुई थी फिल्म ‘जुबैदा'

यह मशहूर गाना साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म ‘जुबैदा' का है. फिल्म में करिश्मा कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी. उनके साथ रेखा, मनोज बाजपेयी, रजित कपूर, लिलेट दुबे, सुरेखा सीकरी और अमरीश पुरी जैसे कलाकार भी अहम किरदारों में दिखाई दिए थे. फिल्म का निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया था और इसकी कहानी खालिद मोहम्मद ने लिखी थी. फिल्म की कहानी जुबैदा बेगम के जीवन से प्रेरित थी. रिलीज के बाद फिल्म को समीक्षकों की सराहना मिली और अपनी अलग कहानी के चलते इसने दर्शकों का ध्यान खींचा.

एक गाने ने बना ली अलग पहचान

फिल्म का गाना ‘मेहंदी है रचने वाली' उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया. ए.आर. रहमान ने इस गाने को अपने संगीत से सजाया, जबकि अलका याज्ञनिक की सुरीली आवाज ने इसके एहसास को और खूबसूरत बना दिया. गाने में करिश्मा कपूर का सादा और खूबसूरत अंदाज भी दर्शकों को खूब पसंद आया. यही वजह है कि इतने साल गुजरने के बाद भी यह गाना मेहंदी समारोहों में खूब सुनाई देता है. शादी में डांस करने वाली लड़कियों से लेकर दुल्हन की सहेलियों तक, हर किसी की पसंद में यह गाना शामिल रहता है.

फिल्म को मिले थे कई बड़े सम्मान

‘जुबैदा' को सिर्फ संगीत ही नहीं, बल्कि अभिनय और कहानी के लिए भी खूब सराहना मिली थी. फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म (हिंदी) का सम्मान हासिल किया था. करिश्मा कपूर को उनके अभिनय के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था. यह फिल्म श्याम बेनेगल की चर्चित त्रयी का हिस्सा थी, जिसमें ‘मम्मो' और ‘सरदारी बेगम' भी शामिल हैं. भले ही आज ‘जुबैदा' को याद करने की एक बड़ी वजह इसका गाना बन चुका है, लेकिन फिल्म की कहानी और कलाकारों का अभिनय भी इसे खास बनाते हैं.

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