मुरादाबाद में Meta Alert से बची युवक की जान, सुसाइड पोस्ट से पुलिस को मिली जानकारी, दरोगा ने बचाई अंकित की जान

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस की मुस्तैदी की वजह से मानसिक तनाव से जूझ रहे एक युवक की जान बच गई. युवक ने इंस्टाग्राम पर सुसाइड से जुड़ा वीडियो पोस्ट किया था. Meta Alert के जरिए पुलिस मुख्यालय को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम कुछ ही मिनटों में युवक के घर पहुंच गई. पुलिस की इस तत्परता की सराहना हो रही है. वहीं, युवक के परिजन दरोगा ऋतिक कालखंडे और पुलिसकर्मी अंकित चौहान को दुआएं दे रहे हैं.
Meta कंपनी के अलर्ट के जरिए पुलिस महानिदेशक मुख्यालय स्थित सोशल मीडिया सेंटर को इसकी जानकारी मिली. मुख्यालय से जानकारी मिलते ही डिलारी पुलिस हरकत में आ गई. दरोगा ऋतिक कालखंडे और पुलिसकर्मी अंकित चौहान बिना देर किए युवक के घर पहुंचे और उसे समझाकर शांत कराने की कोशिश की.
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पुलिस ने क्या बताया?
डिलारी पुलिस के मुताबिक, युवक ने आत्मघाती कदम उठाने के लिए कीटनाशक दवा का इस्तेमाल किया था और कुछ मात्रा में उसका सेवन भी कर लिया था. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक को संभाला और उसकी जांच करवाई. इलाज और जांच के बाद युवक की हालत ठीक बताई गई है.
युवक प्रेम संबंधों में तनाव के चलते परेशान था. पुलिस ने युवक की काउंसलिंग की और उसके परिजनों को भी समझाया. वक्त रहते मिली जानकारी और पुलिस की तत्परता से एक बड़ी अनहोनी टल गई. युवक के परिजन पुलिसकर्मियों को धन्यवाद दे रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं.
इस पूरे मामले को लेकर एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि Meta Alert के जरिए जानकारी मिलने पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और युवक तक पहुंचकर उसकी जान बचाने की कोशिश की गई.
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