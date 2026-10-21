शिवा शर्मा हत्याकांड: 11 दिन, नेपाल से नागपुर बदले कई शहर; 200 CCTV कैमरे खंगाल श्रद्धा तक ऐसे पहुंची पुलिस

लखनऊ के चर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में फरार चल रही श्रद्धा दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस और STF ने महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल जाने के बाद कई शहरों में ठिकाने बदलती रही. जांच के दौरान पुलिस ने करीब 200 CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली और नागपुर के चिंचभुवन इलाके में स्थित एक अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल तक पहुंची, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया. वहीं शिवा शर्मा की मां ने श्रद्धा की गिरफ्तारी को न्याय की दिशा में पहला कदम बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस का आभार जताया.

पहले जानिए मां ने क्या कहा?

श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी पर शिवा शर्मा की मां रंजना शर्मा ने NDTV से कहा कि विजयादशमी के दिन हुई गिरफ्तारी उनके लिए न्याय की दिशा में पहला कदम है. उन्होंने कहा, 'मुझे भरोसा है कि अब मुझे न्याय मिलेगा. मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस का धन्यवाद करती हूं.' बेटे की मौत के मामले में न्याय की मांग कर रहीं रंजना शर्मा को उम्मीद है कि पुलिस की आगे की कार्रवाई से मामले से जुड़े तथ्य सामने आएंगे और उन्हें न्याय मिल सकेगा.

नेपाल से नागपुर तक का सफर, कई शहरों में बदला ठिकाना

जांच से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, श्रद्धा दुबे फरारी के दौरान नेपाल गई थी. वहां से लखनऊ लौटने के बाद वह महाराष्ट्र के नागपुर पहुंची. बताया जा रहा है कि 17 अक्टूबर को उसने लखनऊ से कानपुर, फिर फतेहपुर और सतना होते हुए नागपुर तक का सफर किया. पुलिस के मुताबिक, श्रद्धा की तलाश के दौरान उसके संभावित ठिकानों और यात्रा के रास्तों की जानकारी जुटाई जा रही थी. इसी क्रम में नागपुर के चिंचभुवन इलाके में उसके होने का सुराग मिला.

200 CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद अपार्टमेंट तक पहुंची पुलिस

जांच से जुड़े सूत्रों के अनुसार, पुलिस को जानकारी मिली थी कि तीन संदिग्ध यूपी नंबर की किराये की गाड़ी से नागपुर पहुंचे थे. वे गणेशपेठ इलाके में गए और वहां से चिंचभुवन जाने के लिए ई-रिक्शा लिया. इस जानकारी के बाद पुलिस ने पहले ई-रिक्शा का पता लगाया. फिर उसके रास्ते में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई.

करीब 200 कैमरों की फुटेज की जांच के बाद पुलिस को संदिग्धों के अपार्टमेंट तक पहुंचने का सुराग मिला. इसके बाद नागपुर के एक अपार्टमेंट की 11वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट से श्रद्धा दुबे की गिरफ्तारी की गई. बताया जा रहा है कि फ्लैट किराये पर लिया गया था.

जांचकर्ताओं को आशंका है कि श्रद्धा ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाए. सूत्रों के मुताबिक, बहन और ड्राइवर के साथ यात्रा के दौरान बुर्का पहनने की बात भी सामने आई है. हालांकि, इन विवरणों की आधिकारिक पुष्टि जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही हो सकेगी.

नागपुर आखिरी ठिकाना नहीं था, मुंबई जाने की थी तैयारी?

जांच से जुड़े सूत्रों का दावा है कि नागपुर श्रद्धा दुबे का आखिरी ठिकाना नहीं था. वह वहां से मुंबई जाने की तैयारी में थी. सूत्रों के मुताबिक, मुंबई में उसके करीबी जुल्फिकार उर्फ जुल्फी ने उसके ठहरने के लिए सुरक्षित ठिकाने का इंतजाम कर रखा था.

हालांकि, मुंबई जाने की योजना और जुल्फिकार की कथित भूमिका की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है. पुलिस इस बात की जांच कर सकती है कि फरारी के दौरान श्रद्धा को किन लोगों ने मदद दी और उसके ठिकाने बदलने में किसकी भूमिका रही.

ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा

उत्तर प्रदेश पुलिस और STF की वाराणसी यूनिट ने नागपुर पुलिस की मदद से श्रद्धा दुबे को गिरफ्तार किया. नागपुर की अदालत से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद उसे लखनऊ लाया जा रहा है.अब पुलिस की पूछताछ में फरारी के दौरान उसकी गतिविधियों, संभावित मददगारों और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं पर जानकारी जुटाई जाएगी. शिवा शर्मा की मौत के मामले में आगे की जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही आरोपों की पुष्टि हो सकेगी.

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