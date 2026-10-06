लखनऊ एयरपोर्ट के लेबर रूम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंचीं कई दमकल गाड़ियां

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एयरपोर्ट परिसर के लेबर रूम में भीषण आग लग गई. आग की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट सुरक्षा एजेंसियां, सरोजिनी नगर पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं. घटनास्थल पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया और आग पर काबू पाने के प्रयास तेज कर दिए गए. शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, हालांकि आग लगने के कारणों की वजह अभी तक सामने नहीं आयी है.

दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौजूद

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार मंगलवार को सुबह लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट में मंगलवार को लेबर रूम में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग लगने की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट प्रशासन हरकत में आ गया और सुरक्षा एजेंसियों के साथ स्थानीय पुलिस तथा दमकल विभाग की टीमों को तत्काल बुलाया गया.

मौके पर पहुंचे एयरपोर्ट सुरक्षा कर्मियों और सरोजिनी नगर पुलिस ने क्षेत्र को घेरकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की. वहीं दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए लगातार प्रयास करती रहीं. अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए.

जनहानि की सूचना नहीं

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग एयरपोर्ट के लेबर रूम क्षेत्र में लगी. आग की लपटें और धुआं दिखाई देने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई शुरू की. राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है.

आज लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं अखिलेश

यह घटना ऐसे दिन हुई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे और दिल्ली के लिए रवाना हुए. हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार आग की घटना और उनकी यात्रा का आपस में कोई संबंध नहीं बताया गया है.

पिछले साल विमान के पहिए से निकला था धुंआ

इससे पहले जून 2025 में भी लखनऊ एयरपोर्ट पर एक विमान से धुआं निकलने की घटना सामने आई थी. जेद्दा से लखनऊ पहुंचे सऊदी विमान के पहियों से धुआं दिखाई देने पर एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग (ARFF) टीम ने तत्काल मोर्चा संभाल लिया था. अधिकारियों और एयरलाइन की टीम के संयुक्त प्रयास से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया था तथा विमान को किसी नुकसान से बचा लिया गया था. उस दौरान भी सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था और एयरपोर्ट संचालन प्रभावित नहीं हुआ था.

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