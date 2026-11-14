मेरठ से सैनिकों के लिए CM योगी का बड़ा ऐलान, परमवीर चक्र समेत कई वीरता सम्मानों पर मिलेगी दोगुनी राशि

यूपी की मेरठ से CM योगी आदित्यनाथ ने वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है. CM योगी ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में वीरता पुरस्कारों पर मिलने वाली एकमुश्त राशि और वार्षिकी दोनों को दोगुना किया जाएगा. इसके तहत परमवीर चक्र विजेताओं को अब पहले की तुलना में दोगुनी आर्थिक सहायता मिलेगी. CM योगी ने शनिवार को कहा कि एक सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, केवल उसकी वर्दी बदलती है, जबकि देशभक्ति का उसका संकल्प अडिग रहता है. पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह को संबोधित करते हुए योगी ने कहा, ‘‘आज हम चैन से तभी सो पाते हैं क्योंकि हमारे सैनिक सीमा पर जागते रहते हैं. चाहे वह सियाचिन की बर्फ की चट्टान हों या रेगिस्तान की तपती रेत, समुद्र की गहराई हो देश के भीतर आपदा, हर मोर्चे पर हमारे सैनिक सबसे पहले खड़े रहने को तैयार रहते हैं.''

मुख्यमंत्री ने कहा, सीमा पर वे प्रहरी के रूप में सेवा देते हैं और सेवानिवृत्ति के बाद अपने गांव लौटने पर वे अपने समुदाय और गांव के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं. इस आयोजन से पूर्व, योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, “आज क्रांति धरा मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह में प्रदेश के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होगा.”

उन्होंने कहा, “लगभग 15 से 20 लाख लोगों का यह विशाल सैनिक परिवार राष्ट्र की शक्ति और हमारी गौरवशाली सैन्य परंपरा का प्रतीक है. देश में प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 60,000 सैनिकों में से 10-12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं. यह राष्ट्र रक्षा में प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण है.”

मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों से पूर्ववर्ती सरकारों ने वन रैंक, वन पेंशन स्कीम लटकाए रखा. सैनिकों और शहीदों के परिवारों का सम्मान कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही. आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नया भारत अपने सैनिकों के सम्मान और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है.

उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराने, प्रत्येक शहीद के आश्रित को सरकारी नौकरी देने, यूपी पुलिस में अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण और ग्रुप बी पदों में पांच प्रतिशत आरक्षण देने सहित ठोस कदम उठाए हैं. साथ ही 31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया है.

CM योगी के ऐलान की बड़ी बातें

परमवीर चक्र: ₹52 लाख एकमुश्त और ₹3.12 लाख वार्षिकी, दोनों राशि दोगुनी होंगी.

महावीर चक्र: ₹31 लाख एकमुश्त और ₹2.37 लाख वार्षिकी की राशि दोगुनी की जाएगी.

वीर चक्र: ₹20.80 लाख एकमुश्त और ₹1.37 लाख वार्षिकी को दोगुना किया जाएगा.

अशोक चक्र: ₹32.50 लाख एकमुश्त और ₹1.50 लाख वार्षिकी की राशि दोगुनी होगी.

कीर्ति चक्र: ₹19.50 लाख एकमुश्त और ₹1.30 लाख वार्षिकी को दोगुना किया जाएगा.

शौर्य चक्र: ₹13 लाख एकमुश्त और ₹65 हजार वार्षिकी की राशि दोगुनी होगी.

सेना मेडल/वायु सेना मेडल: ₹1 लाख एकमुश्त और ₹15 हजार वार्षिकी, दोनों को दोगुना किया जाएगा.

मेंशन-इन-डिस्पैच: ₹52 हजार एकमुश्त और ₹13 हजार वार्षिकी की राशि दोगुनी होगी.

सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल: ₹3.12 लाख एकमुश्त और ₹12 हजार वार्षिकी को दोगुना किया जाएगा.

उत्तम युद्ध सेवा मेडल: ₹2.60 लाख एकमुश्त और ₹11 हजार वार्षिकी की राशि दोगुनी होगी.

युद्ध सेवा मेडल: ₹83,200 एकमुश्त और ₹10 हजार वार्षिकी को दोगुना किया जाएगा.

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