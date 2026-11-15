यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने नहीं भेजी 209 उम्मीदवारों की कोई लिस्ट, पार्टी ने खुद बताया सच

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर 209 संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार होने और केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाने की खबरों को BJP ने सिरे से खारिज कर दिया है. पार्टी ने इन दावों को भ्रामक, आधारहीन और मनगढ़ंत बताते हुए स्पष्ट किया कि ऐसी कोई सूची न तो तैयार की गई है और न ही उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू हुई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की ओर से जारी संयुक्त बयान में कार्यकर्ताओं और जनता से अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों पर फैलाई जा रही अफवाहों पर भरोसा न करें.

बीजेपी ने पत्र जारी कर कहा कि पिछले कुछ दिनों से विधानसभा चुनाव को लेकर 209 प्रत्याशियों की एक कथित सूची तैयार किए जाने और उसे केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाने का समाचार लगातार प्रसारित किया जा रहा है. यह पूरी तरह से असत्य, निराधार काल्पनिक और मनगढ़ंत है. भाजपा इस फर्जी और झूठे खबर का सिरे से खंडन करती है.



बीजेपी ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व द्वारा इस प्रकार की कोई भी सूची न तो तैयार की गई है और न ही केंद्रीय नेतृत्व को भेजी की गई है. इस तरह का भ्रामक दुष्प्रचार एक सोची-समझी साजिश है. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ तत्वों द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस, भ्रम और भय का वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से यह मनगढ़ंत अफवाह फैलाई जा रही है.

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