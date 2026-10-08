नई दिल्ली स्टेशन से 5000 यात्रियों की छूटी ट्रेन, IRCTC की ग्रुप बुकिंग भी हुई कैंसिल

नई दिल्ली स्टेशन से 5000 यात्रियों के ट्रेन छूट जाने की खबर सामने आई है. रेल मंत्रालय के अधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि गुरुवार (8 अक्टूबर) को दिल्ली में भारी जाम की वजह से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी, इस वजह से यात्रियों की ट्रेन छूट गई. दोपहर 12 बजे के बाद नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम के चलते कई यात्री समय पर रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच सके. वहीं यह भी जानकारी सामने आई है कि IRCTC की ग्रुप टिकट बुकिंग भी कैंसिल हो गई है. इससे टिकट बुकिंग में भी परेशानी हो रही है.

दिल्ली में हो रहे कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से भारी ट्रैफिक जाम लग गया, इस वजह से ट्रेन पकड़ने आए यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

IIT जोधपुर के 52 स्टूडेंट की ट्रेन छूटी

नई दिल्ली स्टेशन पर IIT जोधपुर के 52 छात्र जो ट्रेन नंबर 12424 डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ने वाले थे. लेकिन वह स्टेशन नहीं पहुंच सके और उनकी ट्रेन छूट गई. बताया जा रहा है कि डिब्रूगढ़ राजधानी के अलावा मुंबई राजधानी और दिल्ली बनारस वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है, जिसमें यात्रियों की ट्रेन छूटी है.