Ayodhya 14 Kosi Parikrama 2026: राम नगरी अयोध्या में विश्व विख्यात 14 कोसी परिक्रमा का आगाज 17 नवंबर की देर रात 1:21 बजे से होने जा रहा है. दरअसल, इस मौके पर देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की संभावना है. भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की आसान यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है. सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एडीजी जोन लखनऊ प्रवीण कुमार भी अयोध्या पहुंचे और आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कड़े सुरक्षा इंतजामों के निर्देश दिए.

यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 17 नवंबर यानी मंगलवार की शाम 4 बजे से ही अयोध्या में आंतरिक ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा, जो 19 नवंबर को भीड़ समाप्ति तक प्रभावी रहेगा. अगर आप अगले दो दिनों में अयोध्या या आसपास के जिलों से गुजरने वाले हैं, तो घर से निकलने से पहले यह ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर देख लें.

बाहरी जिलों से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग

लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा और बस्ती आदि जिलों से आने वाले वाहन, जिन्हें लखनऊ की तरफ जाना है, वे शहर के भीतर प्रवेश करने के बजाय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते अपनी मंजिल तक आ जा सकते हैं.



परिक्रमा मार्ग के कारण इन रास्तों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

परिक्रमा पथ पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए शहर के प्रमुख चौराहों और तिराहों पर बैरियर लगाकर वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है. इसके तहत चौकी सहादतगंज बाईपास चौराहा बैरियर से राम पथ यानी सहादतगंज हनुमानगढ़ी की ओर सभी तरह के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. ये वाहन एनएच 27 हाईवे से देवकाली बाईपास होकर जाएंगे. इसी तरह शांति चौक बैरियर और मकबरा तिराहा बैरियर से नाका हनुमानगढ़ी व शहर की ओर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. सहादतगंज पुलिस चौकी के सामने से सहादतगंज चौराहा की ओर भी वाहन नहीं जा सकेंगे. इसके अलावा, नवीन मंडी चौराहा बैरियर से अग्रसेन चौराहा की ओर वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. वहीं, अग्रसेन तिराहा बैरियर से रामनगर तिराहा की ओर जाने वाले वाहनों को रोककर शांति चौक के रास्ते भेजा जाएगा. साथ ही देवकाली बाइपास चौराहा बैरियर से अंबेडकर नगर की ओर यानी कूढ़ाकेशवपुर तिराहा परिक्रमा मार्ग होने की वजह से वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा. समस्त वाहन एनएच 27 हाईवे के रास्ते जाएंगे. वहीं, साकेत पेट्रोल पंप बैरियर से लता मंगेशकर चौक की ओर जाने वाले वाहनों को लालपुर बाईपास की तरफ मोड़ा जाएगा. हनुमानगुफा चौराहा बैरियर से लता मंगेशकर चौक व वासुदेव घाट तिराहा की ओर प्रवेश बंद रहेगा; ये वाहन साकेत फ्लाईओवर होकर जाएंगे. वहीं, गांधी आश्रम बैरियर से लता मंगेशकर चौक की ओर जाने वाले वाहन जानकी महल मोड़ से गुजरेंगे. इसके अलावा, बालू घाट यानी येलो जोन बैरियर से रामघाट चौराहा और आसिफ बाग चौराहा बैरियर से साथी तिराहा की ओर सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. इनका आवागमन चूड़ामणि चौराहा से होगा.

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