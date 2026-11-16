अगले हज का सफर करना चाहते हैं, तो इस इस तारीख तक जमा कर दें एक लाख 25,000 रुपये की दूसरी किस्त, वरना हज की सीट हो जाएगी रद्द

Hajj 2027 2nd Instalment: हज यात्रा 2027 (Haj 2027) के लिए तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. दरअसल, हज कमेटी ऑफ इंडिया (Haj Committee of India) की ओर से जारी आधिकारिक सर्कुलर के मुताबिक, सभी चयनित यात्रियों को यात्रा के लिए दूसरी किस्त के रूप में 1 लाख 25,000 रुपये जमा करने होंगे. इस प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है.

अधिकारियों की ओर से स्पष्ट किया गया है कि तय की गई समय सीमा के भीतर पेमेंट करना जरूरी है. अगर कोई भी आवेदक निर्धारित तारीख यानी 30 नवंबर तक दूसरी किस्त की राशि जमा नहीं करता है, तो उसकी हज सीट रद्द की जा सकती है. इसलिए सभी चयनित हज यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना भुगतान पूरा कर लें.

ऑनलाइन और बैंक के जरिए ऐसे करें भुगतान

हज यात्रियों की सुविधा के लिए भुगतान के दो मुख्य विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं. यात्री आधिकारिक वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in या https://hajcommittee.gov.in या हज सुविधा ऐप के जरिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट, कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जाकर हज कमेटी ऑफ इंडिया के खाते में बैंक रेफरेंस नंबर के जरिए भुगतान किया जा सकता है.

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पेमेंट पूरा होने के बाद मिलने वाली यूनिक बैंक रेफरेंस रसीद को संभाल कर रखना जरूरी है, क्योंकि इसकी जरूरत आगे की प्रक्रिया में होगी. इसके अलावा, तीसरी और अंतिम किस्त की राशि की घोषणा सऊदी अरब और भारत में होने वाले कुल खर्चों के अंतिम निर्धारण के बाद की जाएगी.

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