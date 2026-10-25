सतना-देवेंद्र नगर और रीवा-चुरहट रेल लाइन चालू, MEMU ट्रेन से 50 KM का किराया 10 रुपये, MP में पूरे बुंदेलखंड को मिलेगी रफ्तार

Satna Devendranagar New Railway Line: मध्य प्रदेश के विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए 24 अक्टूबर 2026 का दिन ऐतिहासिक रहा. दरअसल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वर्चुअल माध्यम से सतना-देवेंद्रनगर और रीवा-चुरहट नई रेल लाइनों का लोकार्पण किया. इसके साथ ही देवेंद्र नगर से चुरहट के बीच नई मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई. ललितपुर-सिंगरौली परियोजना के तहत 1,800 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत से बने इस 118 किमी रेल नेटवर्क के चालू होने से आजादी के बाद पहली बार सीधी जिला देश के सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ गया है.

इस परियोजना का सबसे बड़ा आकर्षण यह है कि इस रेलमार्ग के शुरू होने से आजादी के बाद पहली बार मध्य प्रदेश का सीधी जिला सीधे राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ गया है. उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान देवेंद्र नगर से चुरहट के बीच एक नई मेमू पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया.

मुख्य परियोजनाएं और लागत

यह ऐतिहासिक सौगात ललितपुर-सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना का एक प्रमुख हिस्सा है. सतना-देवेंद्र नगर खंड, यह कुल 53 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, जिसके निर्माण में 800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आई है. इससे बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी. वहीं, 65 किलोमीटर लंबे रीवा-चुरहट रेल मार्ग को 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट खर्च करके तैयार किया गया है. इस रूट की सबसे बड़ी तकनीकी खासियत 3.33 किलोमीटर लंबी अत्याधुनिक रेल सुरंग है, जो दुर्गम इलाकों में आसान यात्रा बनाती है.

आजादी के बाद पहली बार रेल से जुड़ा सीधी जिला

सीधी जिले के निवासियों के लिए यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक नई ट्रेन का चलना नहीं, बल्कि उनके दशकों पुराने सपने का सच होना है. दरअसल, सीधी जिला अब तक रेल कनेक्टिविटी से दूर था. अब सीधे रेल मानचित्र पर आने से स्थानीय व्यापार, कोयला व खनिज परिवहन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी. रीवा, सतना और सिंगरौली जैसे प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों तक आवागमन बेहद आसान और सस्ता हो जाएगा.

सतना और देवेंद्र नगर समेत होंगे 6 स्टॉपेज

सतना (शुरुआती स्टेशन)

करही

बरेठिया

नागौद

फुलवारी

देवेंद्र नगर (अंतिम स्टेशन)

रीवा-चुरहट रेल लाइन पर भी होंगे 6 स्टॉपेज

रीवा (शुरुआती स्टेशन)

सिलपरा

गोविंदगढ़

बघवार

रामपुर नैकिन

चुरहट (अंतिम स्टेशन)

सतना-देवेंद्रनगर रूट का किराया चार्ट