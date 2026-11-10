मंगलुरु-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस 13 नवंबर को पकड़ेगी रफ्तार, मडगांव तक 12 स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

Mangaluru-Bengaluru Vande Bharat Express launch: भारतीय रेलवे द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में सेमी-हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार हो रहा है. इस कड़ी में कर्नाटक को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है. रेलवे सूत्रों के अनुसार, मंगलुरु और बेंगलुरु के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) 13 नवंबर से पटरी पर रफ्तार पकड़ सकती है. बताया जा रहा है कि 13 नवंबर को 26655/26656 बेंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू करने की पूरी संभावना है. यह ट्रेन मंगलुरु होते हुए जाएगी. दक्षिण पश्चिमी रेलवे (SWR) जोन द्वारा संचालित और अनुरक्षित की जाने वाली इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन के शुरू होने से बेंगलुरु और तटीय कर्नाटक के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

रेल मंत्री ने दी थी संचालन की जानकारी

इससे पहले 1 नवंबर 2026 को बेंगलुरु-मुंबई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के फ्लैग-ऑफ समारोह के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि बेंगलुरु और मंगलुरु के बीच वंदे भारत सेवाएं अगले कुछ हफ्तों में शुरू कर दी जाएंगी. उन्होंने स्पष्ट किया था कि इस रूट पर विद्युतीकरण का काम पूरा होने और सफल परीक्षण के बाद इसे हरी झंडी दिखाई जाएगी.

बेंगलुरु-मंगलुरु रेल रूट पर विद्युतीकरण का कार्य दिसंबर 2025 में ही पूरा कर लिया गया था, जिसके बाद 28 दिसंबर 2025 को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का सफल ट्रायल भी आयोजित किया गया था.

दिसंबर 2023 से शुरू हुए इस विद्युतीकरण प्रोजेक्ट के तहत पांच स्विचिंग स्टेशनों का निर्माण किया गया और ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम से जोड़ा गया. सुरक्षा के लिए ट्रैक्शन पोल के बीच अधिकतम 67.5 मीटर की दूरी रखी गई. घाट सेक्शन के विद्युतीकरण के बाद अब इस कठिन मार्ग पर भी वंदे भारत एक्सप्रेस को आसानी से चलाया जा सकेगा.

बेंगलुरु-मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज

यशवंतपुर और मडगांव के बीच अपनी यात्रा के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस 12 रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी. इसमें श्रवणबेलगोला, हसन, सकलेशपुर, सुब्रह्मण्य रोड, काबाका पुत्तूर, मंगलुरु जंक्शन, उडुपी, कुंडापुरा, मूकाम्बिका रोड बिंदूर, मुर्देश्वर, गोकर्ण रोड और कारवार शामिल है.

सुरक्षा और यात्री सुविधाओं से लैस होगी ट्रेन

स्वदेशी रूप से विकसित 160 से अधिक वंदे भारत ट्रेनें (चेयर कार) मौजूदा समय में देश भर में सेवाएं दे रही हैं. नई मंगलुरु-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस में सुरक्षा और आधुनिक फीचर्स शामिल होंगे. यह ट्रेन स्वचालित ट्रेन सुरक्षा तकनीक 'कवच' से पूरी तरह लैस होगी. इसमें जर्क-फ्री सेमी-परमानेंट कपलर, ऑटोमैटिक दरवाजे और पूरी तरह से सील किए गए चौड़े गैंगवे दिए गए हैं. शौचालयों और इलेक्ट्रिकल कैबिनेट्स में एयरोसोल-आधारित फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगाया गया है.

180/160 किमी प्रति घंटे की डिजाइन व ऑपरेटिंग स्पीड, ड्राइवर-गार्ड के बीच वॉयस रिकॉर्डिंग सुविधा के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम, आपातकालीन अलार्म पुश बटन और टॉक बैक यूनिट्स है जो आपातकालीन सुरक्षा के लिए बनाया गया है.

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