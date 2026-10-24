जबलपुर से हरिद्वार के लिए चलेगी सीधी ट्रेन! सतना, चित्रकूट, कानपुर, बरेली और मुरादाबाद होते हुए पहुंचेगी तीर्थ नगरी

Jabalpur to Haridwar New Train Proposal 2026: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है. दरअसल, पश्चिम मध्य रेलवे के तहत जबलपुर से हरिद्वार के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. यह ट्रेन मध्य प्रदेश के जबलपुर से शुरू होकर सतना, चित्रकूट धाम कर्वी, बांदा और उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल, बरेली और मुरादाबाद होते हुए हरिद्वार तक जाएगी. हालांकि, अभी यह केवल एक प्रस्ताव है और इसे रेलवे बोर्ड की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है.

तीर्थ नगरी हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे के सामने एक नए रूट पर ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा गया है. इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के जबलपुर से सीधे हरिद्वार के लिए नई ट्रेन चलाई जाएगी, जिससे विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्र के यात्रियों को उत्तराखंड की यात्रा करने में काफी आसानी होगी. यह ट्रेन मध्य प्रदेश के कई जिलों से गुजरते हुए उत्तर प्रदेश के रास्ते उत्तराखंड पहुंचेगी. वर्तमान में यह प्रस्ताव प्रक्रिया में है और रेलवे बोर्ड की हरी झंडी मिलने के बाद इसके संचालन की आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

संभावित टाइम टेबल और रूट

जबलपुर से हरिद्वार

जबलपुर (रवानगी): बुधवार शाम 6:35 बजे

बुधवार शाम 6:35 बजे सतना: बुधवार रात 9:45 बजे

बुधवार रात 9:45 बजे चित्रकूट धाम कर्वी: गुरुवार रात 12:10 बजे

गुरुवार रात 12:10 बजे बांदा: गुरुवार रात 12:40 बजे

गुरुवार रात 12:40 बजे कानपुर सेंट्रल: गुरुवार सुबह 3:20 बजे

गुरुवार सुबह 3:20 बजे बरेली: गुरुवार सुबह 8:40 बजे

गुरुवार सुबह 8:40 बजे मुरादाबाद: गुरुवार सुबह 10:20 बजे

गुरुवार सुबह 10:20 बजे हरिद्वार (आमद): गुरुवार दोपहर 1:20 बजे

हरिद्वार से जबलपुर

हरिद्वार (रवानगी): गुरुवार शाम 4:20 बजे

गुरुवार शाम 4:20 बजे मुरादाबाद: गुरुवार शाम 7:17 बजे

गुरुवार शाम 7:17 बजे बरेली: गुरुवार रात 8:55 बजे

गुरुवार रात 8:55 बजे कानपुर सेंट्रल: शुक्रवार सुबह 3:10 बजे

शुक्रवार सुबह 3:10 बजे बांदा: शुक्रवार सुबह 5:52 बजे

शुक्रवार सुबह 5:52 बजे चित्रकूट धाम कर्वी: शुक्रवार सुबह 6:45 बजे

शुक्रवार सुबह 6:45 बजे सतना: शुक्रवार सुबह 8:30 बजे

शुक्रवार सुबह 8:30 बजे जबलपुर (आमद): शुक्रवार सुबह 11:15 बजे

प्रस्तावित स्टॉपेज

यह ट्रेन अपने मार्ग में कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे स्थानीय यात्रियों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी. मुख्य स्टॉपेज में सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, चित्रकूट धाम कर्वी, बांदा, भरवा सुमेरपुर, भीमसेन, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, बालामऊ, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद और लक्सर शामिल हैं.

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