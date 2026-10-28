दिल्ली में ऑनलाइन होगी शराब की बुकिंग, रेखा सरकार ने लॉन्च किया लिकर ऐप, जानें पूरा नियम

दिल्ली में शराब के शौकीनों को अब लिकर खरीदने के लिए लाइन में लगना नहीं पड़ेगा. इसके लिए बाकायदा दिल्ली राज्य औद्योगिक और आधारभूत ढांचा विकास निगम (DSIIDC) ने Delhi Liquor Booking नाम से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए ग्राहक अब घर बैठे अपनी पसंदीदा ब्रांड की शराब एडवांस में बुक और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. हालांकि, इस व्यवस्था के तहत होम डिलीवरी की सुविधा नहीं होगी और ग्राहकों को 48 घंटे के भीतर क्यूआर कोड दिखाकर चुनी हुई दुकान से पिकअप करना होगा. जानिए उम्र की सीमा, खरीदारी की अधिकतम लिमिट और ऐप इस्तेमाल करने के सभी जरूरी नियम. इस ऐप की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य दुकानों पर भीड़भाड़ कम करना, पिकअप काउंटर पर ग्राहकों का समय बचाना और बिलिंग व कीमतों में पूरी पारदर्शिता लाना है.

ऑर्डर के 48 घंटे के भीतर स्टोर से लेना होगा पिकअप

घर पर नहीं पहुंचेगी शराब: इस ऐप के जरिए शराब की कोई भी होम डिलीवरी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. ऐप पर ऑनलाइन बुकिंग और पेमेंट होने के बाद ग्राहकों को 48 घंटे के भीतर खुद अपनी चुनी हुई DSIIDC की सरकारी दुकान पर जाकर बोतल लेनी होगी. समय सीमा खत्म होने पर ऑर्डर रद्द हो सकता है.

लिकर बुकिंग ऐप के मुख्य फीचर्स और प्रक्रिया

यह ऐप ग्राहकों को परेशानी मुक्त अनुभव देने के लिए कई एडवांस फीचर्स से लैस है. इसकी मदद से यूजर अपने क्षेत्र की दुकानों पर पसंदीदा ब्रांड्स की उपलब्धता लाइव देख सकते हैं. पेमेंट पूरा होने के बाद ऐप में एक यूनिक क्यूआर कोड जनरेट होगा. स्टोर काउंटर पर इस कोड को स्कैन कराते ही ग्राहक बिना लाइन में लगे अपनी बोतल हासिल कर सकेंगे. शुरुआत में दिल्ली के करीब 208 DSIIDC रिटेल स्टोर्स को इस नेटवर्क से जोड़ा गया है.

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उम्र सीमा, खरीदारी की लिमिट और कैंसिल पॉलिसी

दिल्ली आबकारी नीति के तहत ऐप पर रजिस्ट्रेशन और बुकिंग के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होना अनिवार्य है. नियमों के अनुसार, एक यूजर इस ऐप के माध्यम से अधिकतम 9 लीटर व्हिस्की या स्पिरिट और 18 लीटर बीयर ही बुक कर सकता है. स्टोर से एक बार पिकअप होने या बिक्री पूरी होने के बाद बोतल वापस नहीं होगी. हालांकि, दुकान से पिकअप करने से पहले ऐप पर ऑर्डर कैंसिल करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा. एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स Delhi Liquor Booking ऐप को सीधे Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं.

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