600 करोड़ की लागत से बना 1857 का शहीदी स्मारक आम जनता के लिए खुला, रोजाना 500 लोगों को मिलेगी फ्री एंट्री

Ambala Shaheedi Smarak: 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वीर शहीदों की गाथा को जीवंत करने वाला देश का सबसे बड़ा शहीदी स्मारक अब आम जनता के दीदार के लिए खुल गया है. हरियाणा के अंबाला में करीब 600 करोड़ रुपये की भारी भरकम लागत से तैयार हुए इस भव्य स्मारक में रविवार सुबह हवन पूजन के बाद पहले बैच को प्रवेश दिया गया. हरियाणा सरकार की इस अनूठी सौगात को देखने के लिए पहले एक महीने तक लोगों को मुफ्त एंट्री दी जा रही है.

स्मारक प्रबंधन की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, शुरुआती एक महीने तक रोजाना केवल 500 विजिटर्स को ही निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा. आम लोग सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक इस ऐतिहासिक धरोहर का भ्रमण कर सकेंगे. वार मेमोरियल के डायरेक्टर डॉ. कुलदीप सैनी के मुताबिक, पूरे परिसर और सभी गैलरियों को बारीकी से देखने में करीब 5 घंटे का वक्त लगता है. यही वजह है कि आखिरी बैच के लिए दोपहर 3 बजे से पहले स्मारक पहुंचना जरूरी है. यानी इसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी.

22 गैलरियों में दिखेगा इतिहास

इस विशाल शहीदी स्मारक में कुल 22 अत्याधुनिक गैलरियां बनाई गई हैं, जहां 1857 की क्रांति से जुड़े दुर्लभ दस्तावेज, कलाकृतियां और वीर गाथाएं संजोई गई है. भीड़ प्रबंधन और बेहतर अनुभव के लिए विजिटर्स को 40-40 लोगों के समूह में विभाजित किया जाएगा. हर बैच के साथ एक प्रशिक्षित गाइड मौजूद रहेगा, जो क्रांति के हर पहलू की विस्तार से जानकारी देगा.

63 मीटर ऊंचे टावर पर जीवंत होगी 1857 की क्रांति

स्मारक का सबसे बड़ा आकर्षण इसका लाइट एंड साउंड शो है. यहां 2,500 दर्शकों की क्षमता वाला एक विशाल ओपन एयर थिएटर तैयार किया गया है. शो के दौरान दो बड़ी वाटर स्क्रीन, संग्रहालय की दीवारों और 63 मीटर ऊंचे भव्य टावर को स्क्रीन के रूप में इस्तेमाल कर 1857 के संग्राम की पूरी कहानी दिखाई जाएगी. अगले एक महीने तक यह लाइट एंड साउंड शो भी पूरी तरह निशुल्क रहेगा, जिसके बाद इसके लिए टिकट शुल्क लागू किया जाएगा.

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घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन बुकिंग

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ट्रायल के तौर पर शुरू की गई इस फ्री एंट्री के दौरान भी बिना ऑनलाइन बुकिंग के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा. इच्छुक दर्शक आधिकारिक पोर्टल ambalawarmemorial.com पर जाकर अपना टाइम स्लॉट और टिकट बुक कर सकते हैं. ऑनलाइन बुकिंग के बाद टिकट का प्रिंट आउट साथ लाना जरूरी है, जिसकी मेन गेट पर जांच होगी. इसके अलावा, छोटे बच्चों को छोड़कर सभी विजिटर्स के लिए अपना पहचान पत्र साथ रखना जरूरी किया गया है. एक महीने का ट्रायल पूरा होने के बाद स्मारक में प्रवेश और शो के लिए निर्धारित शुल्क लागू कर दिया जाएगा.

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