तान्या मित्तल के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें, टक्कर देने आएगी बिग बॉस क्वीन! बोली- उसकी साड़ियों में आग लगा दूंगी...

बिग बॉस की क्वीन कही जाने वाली राखी सावंत फिर से शो में धमाल मचाने को तैयार हैं. सीजन 19 को लेकर उन्होंने खुलकर बात की और साफ कहा कि मेकर्स जब चाहेंगे, वो घर में एंट्री कर लेंगी. लेकिन इस बार उनका फोकस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक खास कंटेस्टेंट पर होगा – तान्या मित्तल. राखी ने धमकी भरे अंदाज में कहा, “मैं 1000 साड़ियां लेकर जाऊंगी और तान्या की साड़ियों में आग लगा दूंगी!”

बिग बॉस का ऑफर कन्फर्म?

बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में राखी ने बताया कि वो मुंबई-दुबई के चक्कर लगा रही हैं. बिग बॉस से उन्हें ऑफर मिला है. उन्होंने कहा, “मीका का गाना आया तो वो गए, शहनाज की फिल्म आई तो वो गईं, नेहा कक्कड़ का गाना आया तो वो भी पहुंचीं. लेकिन मुझे डेट देकर भी नहीं बुला रहे हो...!” राखी ने बताया कि मेकर्स ने उन्हें कहा है कि सही समय पर उन्हें बुला लिया जाएगा.

तान्या मित्तल पर क्यों भड़कीं राखी?

राखी से पूछा गया कि घर में उनका सबसे बड़ा टारगेट कौन होगा? बिना हिचकिचाए उन्होंने तान्या मित्तल का नाम लिया. बोलीं, “ये 600 साड़ियां लेकर आई है न… तान्या मित्तल… मैं इनकी साड़ियों में आग लगा दूंगी. वो 600 लेकर गई, मैं 1000 लेकर जाऊंगी!” राखी ने आरोप लगाया कि तान्या उन्हें कॉपी करती हैं और “बहुत फेंकती हैं”. उन्होंने कहा, “जैसे ही मैं घर में कदम रखूंगी, सबसे ज्यादा पसीना तान्या का छूटेगा.”

राखी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैंस को लगता है कि अगर राखी और तान्या आमने-सामने आईं तो बिग बॉस में तूफान आ जाएगा. अब देखना ये है कि मेकर्स राखी को कब एंट्री देते हैं!