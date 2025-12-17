तान्या मित्तल से रोमांस की खबरों पर अमाल मलिक का रिएक्शन, 'उसकी इमेज खराब होगी'

म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक ने शो खत्म होने के बाद बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रही अटकलों पर बात की है. X (पहले ट्विटर) पर अमाल ने साफ किया कि रियलिटी शो में दोनों के बीच जो पल शेयर हुए, वे शो के फॉर्मेट के हिसाब से थे और उन्हें रोमांटिक नहीं समझना चाहिए.यह सफाई तब आई, जब फैंस ने शो में अमाल और तान्या के साथ डांस करते हुए क्लिप शेयर किए, जिससे उनके रिश्ते को लेकर ऑनलाइन चर्चा फिर से शुरू हो गई. इस चर्चा पर जवाब देते हुए अमाल ने जोर दिया कि बिग बॉस में कई बातचीत टास्क पर आधारित होती हैं और शो की क्रिएटिव ज़रूरतों के हिसाब से होती हैं.

अमाल ने लिखा, “भाई यह एक ‘टास्क' था.” यह समझाते हुए कि कंटेस्टेंट से होस्ट या मेहमानों के निर्देशानुसार एक्टिविटी में हिस्सा लेने की उम्मीद की जाती है. उन्होंने कहा कि डांस स्किट या परफॉर्मेंस के लिए कपल बनाना अक्सर चैनल के क्रिएटिव डायरेक्शन का हिस्सा होता है और इसे “बेमतलब के रोमांस” में नहीं बदलना चाहिए. अमाल ने इस सीज़न के दौरान तान्या से मिले सपोर्ट को भी माना, खासकर उन पलों में जब वह इमोशनली परेशान थे. आभार जताते हुए उन्होंने किसी भी ऐसी बात के लिए माफी मांगी, जिससे उन्हें या उनके फैंस को दुख पहुंचा हो. “मैंने गुस्से में या उसे चिढ़ाने के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए मुझे सच में खेद है.”

कंपोजर ने फैंस से उन्हें और तान्या को रोमांटिक तौर पर जोड़ना बंद करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि ऐसी धारणाएं उनकी पब्लिक इमेज पर गलत असर डाल सकती है. उन्होंने पर्सनल बाउंड्री का सम्मान करने और दोस्ती या टीम वर्क को अटकलों में न बदलने के महत्व पर जोर दिया.

बिग बॉस 19 के बारे में

बिग बॉस 19 के शुरुआती हफ्तों में,अमाल और तान्या को अक्सर एक साथ देखा जाता था, जिसमें तान्या अक्सर कंपोजर को इमोशनल सपोर्ट देती थीं.उनकी करीबी दर्शकों के बीच चर्चा का एक रेगुलर टॉपिक बन गई थी, बाद में ऑनलाइन कमेंट्री ने उनकी बातचीत को एक संभावित रोमांस कहा गया. इन दावों को मलिक ने अब मजबूती से नकार दिया है.