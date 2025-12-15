Bigg Boss 19 वाली तान्या मित्तल पहुंचीं घर, पापा से गले लग फूट-फूटकर रोई, बोली- मैंने आपका नाम नहीं लिया

बिग बॉस-19 की सबसे वायरल कंटेस्टेंट, एंटरटेनमेंट की देवी कही जाने वाली तान्या मित्तल फाइनली घर पहुंच गई हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपने घर पहुंचने की जानकारी दी लेकिन इसके साथ ही वह बहुत इमोशनल होती भी नजर आईं. वीडियो में आप देखेंगे कि गेट पर फूल मालाएं सजी थीं और तान्या अपने पिता से लिपट कर रो रही थीं. तान्या के पिता भी उन्हीं की तरह काफी सजे-धजे नजर आ रहे थे. तान्या पिता के गले लगकर कहती हैं..मैंने आपका कहीं नाम नहीं लिया कि कोई आपके बारे में बातें ना बनाए. इसके बाद वहां खड़ी दूसरी महिला शायद वह उनकी मां होंगी उन्हें समझाते हुए आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं कि आप ही विनर हो. आप रो मत चुप हो जाओ. तान्या का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

तान्या ने वीडियो शेयर किया तो लोग कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाए. एक ने लिखा, लव यू तान्या तुम कमाल हो. हमेशा पॉजिटिव रहो. एक ने लिखा, इतने तूफानों के बाद पापा को यूं गले लगाना तो बनता है. बेटा और पिता का ये मोमेंट देख आंखें भर आईं. तान्या के एक फैन ने स्पेन से उनके लिए मैसेज लिखा. उन्होंने लिखा, आप ऐसे ही रील पोस्ट करते रहे. आदत सी हो गई है आपकी. सलमान खान के लिए बिग बॉस देखता ता लेकिन कनेक्शन आपसे बन गया. एक ने लिखा, तान्या दिल से अमीर है.

बता दें कि बिग बॉस में तान्या करीब पूरे सीजन अपने परिवार और घर के बारे में बात करती दिखीं लेकिन कभी भी किसी का नाम नहीं लिया और ना ही किसी तरह की कोई डिटेल शेयर की.