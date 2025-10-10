विज्ञापन

तारक मेहता का उल्टा चश्मा में होने वाली है इस किरदार की वापसी? एक्टर ने खुद दे दिया बड़ा हिंट, फैंस में मची हलचल

तारक मेहता का उल्टा चश्मा कई सालों से लोगों का एंटरटेनमेंट करता आ रहा है. शो के हर किरदार को लोगों ने खूब प्यार दिया है. अब एक किरदार की वापसी हो सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में होने वाली है इस किरदार की वापसी? एक्टर ने खुद दे दिया बड़ा हिंट, फैंस में मची हलचल
तारक मेहता का उल्टा चश्मा में होने वाली इस किरदार की वापसी?
नई दिल्ली:

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' सिर्फ एक टीवी शो नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. सालों से ये शो अपने किरदारों की मस्ती, जोक्स और दिल छू लेने वाले सीन्स से दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है. भले ही वक्त के साथ कई एक्टर्स बदले, लेकिन पुराने किरदारों के लिए फैंस का प्यार आज भी वैसा ही है. अब एक पुराना चेहरा शायद दोबारा शो में एंट्री करने वाला है, और ये खबर सुनकर फैंस खुशी से झूम उठे हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं असली रोशन सिंह सोढ़ी यानी गुरुचरण सिंह की. ये खबर सुनते ही फैंस बोले- 'अब शो में फिर मजा आएगा'.

गुरुचरण सिंह ने दिया वापसी का हिंट

गुरुचरण सिंह ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं. वीडियो में वो कहते नजर आए- 'आज मैं काफी दिनों बाद आपके सामने आया हूं. बाबा जी ने मेरी, मेरे परिवार और फैंस की दुआ सुन ली है. ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसे मैं जल्द ही आप सभी के साथ शेयर करूंगा. आपके प्यार और दुआओं के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया'. बस फिर क्या था! इस वीडियो के बाद फैंस के बीच खलबली मच गई. सब यही पूछने लगे कि कहीं सोढ़ी भाई फिर से गोकुलधाम सोसायटी में तो नहीं लौट रहे?

लंबे वक्त से थे एक्टिंग से दूर

गुरुचरण काफी समय से एक्टिंग से दूरी बनाए हुए थे. कुछ समय पहले तो उनके लापता होने की खबरें भी सामने आई थीं, जिससे फैंस बेहद परेशान हो गए थे. हालांकि, तीन हफ्ते बाद वो सुरक्षित घर लौट आए थे. अब जब उन्होंने खुद कहा है कि उनके पास 'बड़ी खुशखबरी' है, तो जाहिर है कि सबका ध्यान तारक मेहता शो की तरफ ही जा रहा है.

फैंस को है वापसी का इंतजार

गुरुचरण के इस वीडियो पर फैंस ने ढेरों प्यार बरसाया है. एक यूजर ने लिखा- 'सोढ़ी पाजी के बिना शो अधूरा है'. तो दूसरे ने कहा- 'आपकी वापसी से बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता'.कई फैंस ने माना कि जब से गुरुचरण ने शो छोड़ा है, तब से उसमें पहले जैसा जोश और एनर्जी नहीं रही. उनका फनी अंदाज, पंजाबी स्टाइल और मशहूर डायलॉग 'पार्टी तो बनती है भाई' आज भी दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान ले आता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tarak Mehta Ka Ooltah Chashma, TMKOC, Serial Tarak Mehta Ka Ooltah Chashma, Gurcharan Singh, Actor Gurcharan Singh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com