तारक मेहता के अब्दुल असल जिंदगी में हैं दो होटल के मालिक, कभी 50 रुपये थी दिहाड़ी और आज करोड़ों की नेटवर्थ

छोटे पर्दे के पॉपुलर शो टीवी शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को चलते 17 साल से ज्यादा हो चुके हैं. गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर सोडा शॉप चलाने वाले अब्दुल का किरदार दर्शकों का खास पसंदीदा रहा है. इस रोल को निभाने वाले एक्टर शरद संकला शो की शुरुआत से ही इससे जुड़े हैं. जबकि इनकी शुरुआत फिल्मों से हुई थी. शरद को 1990 में रिलीज हुई फिल्म ‘वंश' में छोटे रोल के लिए पूरे दिन की मेहनत पर उन्हें महज 50 रुपये मिले थे. इसके बाद वे शाहरुख खान की ‘बाजीगर', ‘बादशाह', ‘खिलाड़ी', ‘प्यार तो होना ही था' और ‘हेरा फेरी' जैसी कई फिल्मों में छोटे-छोटे किरदारों में दिखे.

तारक मेहता के अब्दुल का संघर्ष?

फिल्मों में शुरुआत के बाद कुछ समय अच्छा बीता. हालांकि लगातार काम ना मिलने से वे कई सालों तक संघर्ष करते रहे और लंबे समय तक बेरोजगार भी रहे. 2008 में ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने उनकी किस्मत बदल दी. अब्दुल का किरदार निभाकर वे घर-घर में मशहूर हो गए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शो में एक एपिसोड के लिए शरद को 35 से 40 हजार रुपये तक मिलते हैं.

शरद संकला की नेटवर्थ

इस सफलता के साथ शरद ने बिजनेस की ओर भी रुख किया. मुंबई में उनके दो रेस्टोरेंट हैं – एक जुहू में ‘पार्ले पॉइंट' और दूसरा अंधेरी में ‘चार्ली कबाब'. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि शो कब तक चलेगा, यह पता नहीं, इसलिए परिवार की सुरक्षा के लिए एक्सट्रा कमाई का सोर्स बनाना जरूरी था.

शरद की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम प्रेमिला संकला है. दोनों की शादी 1993 में हुई थी. उनका एक बेटा मानव और बेटी कृतिका है. अलग-अलग रिपोर्ट्स में उनकी नेटवर्थ 4 से 15 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है.