तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सितारे पहले भी कर चुके हैं साथ काम, बागा- दयाबेन बने थे पति-पत्नी

गोकुलधाम सोसाइटी की हंसी-मजाक वाली दुनिया जितनी रंगीन दिखती है, उतनी ही दिलचस्प है उसके सितारों की पुरानी केमिस्ट्री. कुछ ने पहले भी साथ स्टेज शेयर किया.

तारक मेहता के एक्टर्स कर चुके हैं साथ में काम
नई दिल्ली:

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' देखने वाले हर फैन को लगता है कि गोकुलधाम की यह जुगलबंदियां इसी शो ने बनाई होंगी. लेकिन असली मजा तो तब आता है जब पता चलता है कि 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के कई कलाकार एक-दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं. कहीं स्टेज पर रोमांस हुआ था, कहीं कॉमेडी शोज में टक्कर, तो कहीं किसी ने दूसरे को शो में लाने का रास्ता खोल दिया. कुछ पहले से ही टीवी के दिग्गज साथी थे और कुछ तो थिएटर में पति-पत्नी भी बन चुके थे. .चलिए खोलते हैं इन छुपे रिश्तों की मजेदार फाइलें.

मंदार चंदवादकर-सोनालिका जोशी

भिड़े और माधवी की 'परफेक्ट सोसाइटी कपल' वाली छवि असल में पुराने मंचों पर ही बन चुकी थी. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से पहले दोनों मराठी नाटकों में काम कर चुके थे, जहां इनकी केमिस्ट्री इतनी जम गई कि शो में आते ही ये जोड़ी एकदम रियल लगी. दिलचस्प बात यह कि माधवी भाभी यानी सोनालिका ने ही भिड़े मास्टर के लिए मंदार का नाम सुझाया था. यानी भिड़े की नौकरी सिर्फ स्कूल में नहीं, बल्कि सोनालिका की सिफारिश में भी टिकी थी.

नट्टू काका और राकेश बेदी की दोस्ती 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से नहीं, 90s के सुपरहिट शो 'श्रीमान श्रीमती' से शुरू हुई थी. वहां दोनों की जोड़ी इतनी पसंद की गई कि बाद में फिल्मों में भी साथ काम किया. घनश्याम जी का अनुभव और राकेश बेदी का कॉमेडी टच, ये दोनों का मेल जहां भी गया, हंसी का टैंकर साथ लेकर गया.

तन्मय वेकारिया- दिशा वकानी

जेठालाल और बबीता जी की अटपटी मीठी इक्वेशन पहले भी नजर आ चुकी है. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से पहले दोनों 'हम सब बाराती' में साथ काम कर चुके थे. दिलीप जोशी ने ही मुनमुन का नाम 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के लिए सजेस्ट किया था. उस वक्त मुनमुन सिर्फ 17 साल की थीं. आज दोनों की जोड़ी शो की सबसे एंटरटेनिंग डायनामिक बन चुकी है. 

