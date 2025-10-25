विज्ञापन

तारक मेहता के बाघा की मां का निधन, एक्टर ने इमोशनल पोस्ट में लिखा- अब कभी उन्हें देख नहीं पाऊंगा

तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में बाघा का किरदार निभाने वाले एक्टर तन्मय वेकारिया की मां का निधन हो गया है. 

तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर तन्मय वेकारिया की मां का हुआ निधन
नई दिल्ली:

पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बाघा का रोल निभाकर फेमस हुए एक्टर तन्मय वेकारिया की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट गया है. दरअसल, एक्टर की मां का निधन हो गया है, जिसकी जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए दी. इंस्टाग्राम पर अपनी मां के साथ बचपन की कुछ यादों को शेयर करते हुए तन्मय वेकारिया ने इमोशनल नोट शेयर किया, जिसे देख फैंस भी इमोशनल हो गए. सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. 

तन्मय वेकारिया ने इंस्टाग्राम पर वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, दुखद बात यह है कि आप उसे केवल तस्वीरों में देख सकते हैं और उसे दिल में महसूस कर सकते हैं, आप उसे गले नहीं लगा सकते, या उसे कभी भी अपने सामने नहीं देख पाएंगे. मिस यू माई. हमेशा और हमेशा के लिए. मुझे पता है कि आप वहां सबसे अच्छी जगह पर हैं. इस पोस्ट पर लोगों ने उन्हें हिम्मत देते हुए कमेंट किया है. 

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि जेठालाल और दयाबेन की तरह बाघा का किरदार तारक मेहता का उल्टा चश्मा का फेमस किरदार है. वह साल 2008 से इस शो का हिस्सा हैं और अब फैंस उन्हें बाघा के नाम से जानते हैं. हालांकि वह एक थिएटर आर्टिस्ट बी रहे हैं. वहीं उनके पिता अरविंद भी एक गुजराती एक्टर थे. इसके चलते तन्मय वेकारिया ने भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और कुछ गुजराती शोज और फिल्मों में काम किया. 

Tmkoc, Tmkoc Actor, Tanmay Vekaria Mother Death, Tanmay Vekaria Bagha Tmkoc, Bagha In Tmkoc
