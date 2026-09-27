सुनील शेट्टी को इम्प्रेस करने के लिए केएल राहुल ने क्या कहा? रोहित शेट्टी के सवाल पर अन्ना ने दिया मजेदार जवाब  

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी का क्रिकेट के लिए प्यार किसी से छिपा नहीं है. वह अक्सर क्रिकेट से जुड़ी अपनी कई पुरानी यादें शेयर करते रहते हैं. अब उन्होंने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ अपने पुराने कनेक्शन को याद किया. दरअसल, वह सोनी टीवी के शो 'फैमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा' में गेस्ट बनकर पहुंचे. इस दौरान सुनील शेट्टी ने बताया कि वह रोहित को तब से फॉलो करते आ रहे हैं, जब वह महज 16-17 साल के थे.उन्हें रोहित के खेल में महान क्रिकेटर सर विव रिचर्ड्स की झलक दिखाई देती थी. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी बताया कि केएल राहुल ने उन्हें अथिया से शादी के लिए मनाने के लिए क्या कहा था.

केएल राहुल की बेटी से शादी पर सुनील शेट्टी ने क्या कहा

शो में रोहित शर्मा ने फैंस का एक सवाल पूछा और कहा कि केएल राहुल ने अथिया शेट्टी से शादी के वक्त आपको इम्प्रेस करने के लिए ऐसा क्या कहा कि आप तैयार हो गए. इस पर सुनील शेट्टी ने जवाब में कहा- उसका बल्ला बोलता है. इसके बाद ऑडियंस हंसती हुई नजर आती है.

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सुनील शेट्टी को रोहित शर्मा में दिखती है इस क्रिकेटर की झलक

क्रिकेट के प्रति अपने इसी जुनून पर बात करते हुए सुनील शेट्टी ने कहा, "दुनिया जानती है कि मैं क्रिकेट का कितना बड़ा दीवाना हूं. शायद इन खिलाड़ियों ने मैदान पर जितना क्रिकेट नहीं खेला होगा, उतना मैंने अपने ख्यालों में खेला है. पहले के जमाने में जब टीवी पर मैच नहीं आते थे, तब मैं इंडो-अमेरिकन सोसायटी जाता था ताकि वहां सिर्फ तेज गेंदबाजों के वीडियो क्लिपिंग्स और उनके फुटेज देख सकूं."

सुनील शेट्टी ने आगे कहा, ''सर विव रिचर्ड्स मेरे हमेशा फेवरेट क्रिकेटर रहे थे और आज भी मेरे फेवरेट ही हैं. रोहित जब 16-17 साल के थे, तब से मैं उन्हें फॉलो करता आ रहा हूं. मुझे रोहित के अंदाज में सर विव रिचर्ड्स की झलक दिखाई देती थी. मैं उस वक्त भी बोलता था कि अगर सर विव रिचर्ड्स की कोई मुझे याद दिलाता है, तो वह रोहित शर्मा हैं.''

रोहित शर्मा ने शुरूआती दिनों को किया याद

सुनील की इस बात पर रोहित ने भी अपने शुरुआती दिनों की एक याद साझा की और बताया कि वह करीब 16 साल के थे, जब पहली बार उनकी मुलाकात सुनील शेट्टी से हुई थी. रोहित ने कहा, ''उस समय मैं इंडियन ऑयल के लिए क्रिकेट खेल रहा था और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के मैदान पर मैच चल रहा था. मैं बल्लेबाजी के लिए तैयार होकर बैठा हुआ था, तभी मुझे पता चला कि सुनील शेट्टी वहां आने वाले हैं. यह सुनकर मुझे हैरानी हुई कि सुनील शेट्टी आखिर ये मैच देखने क्यों आ रहे हैं.''

सुनील सेट्टी के बारे में कही ये बात

रोहित ने आगे कहा, ''बाद में समझ आया कि सुनील शेट्टी का क्रिकेट के लिए प्यार कितना गहरा है. उस दौरान वह मेरे मेंटर पीवी शेट्टी के साथ बैठे थे. पीवी शेट्टी ने मुझे क्रिकेट के शुरुआती दिनों में काफी मदद की थी. उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे सुनील शेट्टी से मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें क्रिकेट बहुत पसंद है. मैं उनसे मिलने के लिए उत्साहित था. मेरी नजर लगातार सुनील पर थी कि वह कर क्या रहे हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान मैदान पर चल रहे क्रिकेट मैच पर था और वह खिलाड़ियों के शॉट्स को बड़े गौर से देख रहे थे.''

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