उदित नारायण का वो गाना जिसमें दिखा ठेठ देसी अंदाज, रवि किशन नगमा ने उड़ाया गर्दा, मनोज तिवारी ने भी जमा दिया रंग, 21 साल बाद भी घर-घर फेमस

उदित नारायण ने हिंदी सिनेमा में अपनी आवाज से करोड़ों दिलों पर राज किया है, लेकिन उनकी आवाज का जादू सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के लिए भी कई यादगार गाने गाए हैं. ऐसा ही एक गाना 21 साल पहले रिलीज हुआ था, जो आज भी भोजपुरी म्यूजिक पसंद करने वालों के बीच खूब सुना जाता है. खास बात यह है कि यह गाना अभिनेता रवि किशन पर फिल्माया गया था और इसमें उदित नारायण की आवाज ने खूब रंग जमाया था. साल 2005 में आए इस रोमांटिक और मस्तीभरे गाने को उस दौर में टीवी पर भी खूब सुना जाता था. आज भी यह गाना लोगों को पुराने भोजपुरी सिनेमा की याद दिलाता है.

रवि किशन और नगमा पर फिल्माया गया था गाना

जिस गाने की बात हो रही है, उसका नाम ‘ओढ़निया वाली से' है. यह गाना साल 2005 में रिलीज हुई भोजपुरी फिल्म ‘पंडित जी बताईं ना बियाह कब होई' का हिस्सा था. फिल्म में रवि किशन और नगमा की जोड़ी नजर आई थी. उनके अलावा सिकंदर खरबंदा और रीता जोशी भी फिल्म का हिस्सा थे. फिल्म के गानों ने उस समय खूब लोकप्रियता हासिल की थी. इसी फिल्म का ‘लहंगा उठा देब रिमोट से' गाना भी दर्शकों के बीच काफी चर्चित हुआ था. हालांकि ‘ओढ़निया वाली से' ने अपनी रोमांटिक और मस्तीभरी धुन की वजह से अलग पहचान बनाई.

उदित नारायण और मनोज तिवारी की आवाज का संगम

‘ओढ़निया वाली से' गाने की खास बात सिर्फ इसकी धुन नहीं थी, बल्कि इसे दो लोकप्रिय आवाजों ने मिलकर गाया था. गाने में उदित नारायण और मनोज तिवारी की आवाज सुनाई देती है. उदित नारायण ने रवि किशन के किरदार के लिए अपनी आवाज दी, जबकि मनोज तिवारी ने सिकंदर खरबंदा के किरदार को आवाज दी थी. पर्दे पर कलाकारों की मस्ती और दोनों गायकों की आवाज ने गाने को एक अलग अंदाज दिया.

21 साल बाद भी याद किया जाता है गाना

‘ओढ़निया वाली से' के बोल विनय बिहारी ने लिखे थे. गाने में रोमांस के साथ-साथ भोजपुरी अंदाज की मस्ती भी देखने को मिलती है. इसका संगीत राजेश गुप्ता ने तैयार किया था और इसे टी-सीरीज के बैनर तले रिलीज किया गया था.

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गाने को रिलीज हुए करीब 21 साल हो चुके हैं, लेकिन पुरानी भोजपुरी फिल्मों और गानों के शौकीन आज भी इसे सुनते हैं. उदित नारायण की आवाज, मनोज तिवारी का अंदाज और रवि किशन-नगमा की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री ने इस गाने को उस दौर का यादगार भोजपुरी गीत बना दिया. यही वजह है कि इतने साल बाद भी ‘ओढ़निया वाली से' पुराने भोजपुरी हिट गानों की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए है.