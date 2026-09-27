अर्चना पूरन सिंह का 75 साल पुराना देहरादून वाला पुश्तैनी घर, हरे भरे खेतों से भरी अपनी जमीन, विंटेज फर्नीचर से लेकर दिखाया गार्डन 

अर्चना पूरन सिंह टीवी और हॉलीवुड में अपने खास अंदाज से फैंस का दिल जीत चुकी हैं. हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी कपिल शर्मा के शो में हंसी से मिली और वह घर घर में पॉपुलर हो गईं. लेकिन फिल्मों और रियलिटी शोज के अलावा वह अपने यूट्यूब चैनल के लिए भी फेमस हैं, जिसमें वह सितारों के घरों की झलक और अपने परिवार के खास पलों को दिखाती हुईं नजर आती हैं. वहीं इसकी शुरुआत उन्होंने अपना 75 साल पुराना पुश्तैनी घर दिखाकर की थी, जिसमें एंटीक फर्नीचर से लेकर विंटेज गार्डन है. यहां तक कि उनके पापा का ऑफिस 50 साल पुराना है. जबकि एक्ट्रेस के पास खेतों से भरी एक जमीन भी देहरादून में है.

75 साल पुराना पुश्तैनी घर

अर्चना पूरन सिंह के मडगांव वाले आलीशान घर को तो उनके व्लॉग में आपने देखा होगा. लेकिन मुंबई के अलावा उनकी देहरादून में भी एक घर है, जो कि पुश्तैनी है और 75 साल पुराना है. वहीं इस घर में उनके पापा का ऑफिस भी है, जो 50 साल पुराना है. इस घर की झलक उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल में दिखाई और घर के आसपास हरियाली से भरे नजारों को भी दिखाया.

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विंटेज है घर का हर कोना

अर्चना पूरन सिंह के घर का हर कोना विंटेज है, जिसके इंटिरियर से लेकर फर्नीचर में एंटीक झलक देखने को मिल जाएगी. वुडन फ्लोरिंग और क्लासिक लैंप से लिविंग रूम को सजाया गया है. इशके अलावा लकड़ी का डाइनिंग टेबल पुराने समय की याद दिलाता है. इसके अलावा एक खूबसूरत गार्डन भी है, जिसमें कई तरह के पौधे आपको देखने को मिलेंगे. इसके अलावा खेतों का एक हिस्सा अर्चना पूरन सिंह के नाम है, जिसकी झलक उन्होंने दिखाई.

भाई भाभी रहते हैं पुश्तैनी घर में

अर्चना पूरन सिंह मुंबई के मडगांव में रहती हैं. लेकिन वह देहरादून अपने बचपन के घर में वेकेशन के लिए जाती रहती हैं. हालांकि उस घर में एक्ट्रेस के भाई भाभी रहते हैं, जिन्होंने सालों से इस घर को मेंटेन करके रखा हुआ है. देहरादून की हरियाली वादियों में यह पुश्तैनी घर पुराने जमाने की याद दिलाता है और फैंस भी इसे देखकर काफी खुश हैं.

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