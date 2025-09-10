Bigg Boss 19: शहनाज गिल के भाई से भिड़ा ये कंटेस्टेंट, सलमान खान के शो में फिर से गाली-गलौच

बिग बॉस 19 शुरू हो चुका है और ये शो आते ही छा गया है. इस शो का हर एपिसोड काफी ड्रामे भरा होता है कि इसमें कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है. शो में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शहनाज गिल के भाई शहबाज की एंट्री हो गई है. शहबाज की एंट्री से कई लोग खुश हैं. बिग बॉस के घर में जहां कुनिका सदानंद और तान्या मित्तल की लड़ाई चल रहा थी. वहीं इस बीच शहबाज और मृदुल तिवारी की लड़ाई हो गई है. जिसे देखकर घर का हर एक सदस्य चौंक गया. शहबाज और मृदुल की लड़ाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

आपस में भिड़े शहबाज-मृदुल

बिग बॉस 19 का नया प्रोमो सामने आया है जो आते ही वायरल हो गया है. फैंस अभी से सोच रहे हैं कि इस कांड पर सलमान खान का क्या रिएक्शन होने वाला है. मृदुल और शहबाज की रात में लड़ाई होती है. जिसके बाद शहबाज इस अंदाज में मृदुल से बात करते हैं कि वो पोक करने लगते हैं. इसके बाद मृदुल का पारा चढ़ जाता है और वो मारने के लिए शहबाज के पास पहुंच जाते हैं. आपको बता दें कि शहबाज और मृदुल का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही छा गया है.



लोगों ने किए कमेंट

शहबाज और मृदुल की लड़ाई का वीडियो पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- शहबाज फनी क्यों लग रहा है. दूसरे ने लिखा-शहबाज फनी तो है. एक ने लिखा- जबसे शहबाज आया है तब से मृदुल इनसिक्योर हो गया है.

बता दें कि शो में शामिल होने से पहले दोनों के लिए वोटिंग हुई थी, और मृदुल को अधिक वोट मिल गए थे, जिसके कारण वे शो में एंट्री कर गए. अब शो शुरू होने के कुछ दिन बाद शहबाज बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आ गए हैं. शहबाज के आने से फैंस बहुत खुश हैं.