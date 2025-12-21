अनूप जलोटा बने श्रीकृष्ण, वायरल फोटो देख सोशल मीडिया यूजर्स बोले- माखन चोर नहीं माखन डकैत

भजन सम्राट अनूप जलोटा की एक नई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में अनूप जलोटा के लुक ने हैरान कर दिया है. हैरान इसलिए क्योंकि अनूप का लुक पूरी तरह बदला हुआ है. जिन लोगों ने तस्वीर के साथ दिया हुआ कैप्शन नहीं पढ़ा वो सोच रहे हैं कि अनूप किसी फिल्म में नजर आने वाले हैं शायद इसलिए ही उन्होंने ये नया कॉस्ट्यूम और अंदाज अपनाया है. ये तस्वीर किसी फैन पेज नहीं आई बल्कि अनूप ने खुद ये तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की और इसके बारे में बताया है.

अनूप जलोटा बने श्रीकृष्ण

अनूप की तस्वीर देखिए वह पूरी तरह किसी राजा महाराजा की तरह लग रहे हैं लेकिन वो किसी राज्य की नहीं बल्कि इस जगत का पालनकर्ता माने जाने वाले श्रीकृष्ण के किरदार के लिए इस तरह के अंदाज में नजर आए. अनूप जलोटा ने यह किरदार किसी फिल्म में नहीं बल्कि एक नाटक में निभाया. यह नाटक भगवत गीता पर था. तस्वीर शेयर करते हुए अनूप जलोटा ने लिखा, भगवत गीता पर एक छोटा सा नाटक और मुझे भगवान श्रीकृष्ण का किरदार निभाने का सौभाग्य मिला.

सोशल मीडिया पर आएस मजेदार रिएक्शन

अनूप जलोटा ने तस्वीर शेयर की तो सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक ने लिखा, श्रीमान ने इतने भजन गाए हैं कि इनके पास सभी भगवानों के मोबाइल नंबर होंगे. एक ने लिखा, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटीशन नर्सरी प्राइम. एक ने लिखा, दिव्यपुरुष. एक ने कमेंट किया, ये माखन चोर नहीं माखन डकैत हैं. एक ने लिखा, ये कृष्ण नहीं ढोंगी बाबा हैं.