पवन सिंह के बाद खेसारी लाल यादव बॉलीवुड में हुई खेसारी लाल यादव की एंट्री, हरियाणा के सिंगर संग लेकर आए जबरदस्त गाना

सनी संसकारी की तुलसी कुमारी फिल्म के मेकर्स ने एक और धमाकेदार गाना रिलीज किया है. बिजुरिया के बाद अब पनवाड़ी आया है, जो एक हाई-एनर्जी सेलिब्रेशन सॉन्ग है.

नई दिल्ली:

सनी संसकारी की तुलसी कुमारी फिल्म के मेकर्स ने एक और धमाकेदार गाना रिलीज किया है. बिजुरिया के बाद अब पनवाड़ी आया है, जो एक हाई-एनर्जी सेलिब्रेशन सॉन्ग है. यह गाना जल्द ही हर प्लेलिस्ट पर छा जाएगा. खेसारी लाल यादव और मासूम शर्मा जैसे बिहार और हरियाणा के पॉपुलर सिंगर्स की आवाजों ने इसे खास बनाया है. स्क्रीन पर वरुण धवन, जान्हवी कपूर, संया मल्होत्रा और रोहित सराफ ने शानदार डांस और एनर्जी से गाने को जिंदा कर दिया. फिल्म का निर्देशन शशांक खेतान ने किया है और यह 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा पर रिलीज होगी.

इस गाने को ए.पी.एस ने कंपोज किया है, जो जश्न का परफेक्ट उदाहरण है. खेसारी लाल यादव और मासूम शर्मा की सिंगिंग के साथ प्रीतम, देव नेगी, निकिता गांधी और अकासा सिंह ने भी अपनी आवाज दी है. जयराज ने इसके बोल लिखे हैं, जो उत्सव की भावना को बखूबी दर्शाते हैं. गाने में तेज बीट्स, मजेदार रिदम और खुशी भरी फीलिंग है, जो सुनते ही मूड हल्का कर देती है.

खेसारी लाल यादव ने पनवाड़ी के बारे में कहा, “यह गाना गाते हुए खुद जश्न का एहसास हुआ. यह एनर्जी से भरपूर है, रंगीन और कच्चा लगता है. रिदम में खो जाना चाहते हो. म्यूजिक टीम और आर्टिस्ट्स के साथ काम करना शानदार रहा.” मासूम शर्मा ने जोड़ा, “पनवाड़ी गाते समय पूरी ताकत लग गई. बीट सुनते ही पता चला कि यह यादगार होगा. यह देसी जज्बा, रंग और बेझिझक खुशी का जश्न है. धर्मा प्रोडक्शंस और फिल्म टीम के साथ जुड़ना सम्मान की बात है. फैंस से अपील है कि इसे हिट बनाएं.”

वरुण धवन बोले, “पनवाड़ी स्क्रीन पर जश्न की तरह आया. शूटिंग होली पार्टी जैसी लगी – रंग उड़ते हुए, बीट्स धड़कते हुए, एनर्जी फैलती हुई. लोग कुर्सी से उछलकर नाचेंगे. खेसारी और मसूम की आवाज ने इसे ऊंचा उठाया. यह जबरदस्त है, सबको कनेक्ट करेगा.” जान्हवी कपूर ने कहा, “शूटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी वाली थी. लग रहा था जैसे फेस्टिवल चल रहा हो. गाने की वाइब हमेशा साथ रहती है.”

संया मल्होत्रा ने बताया, “पनवाड़ी के बीट्स तुरंत खींच लेते हैं. शूटिंग होली की कई दिनों जैसी लगी – रंगों में भीगे, हंसी-मजाक भरे. इस सीजन में हर जगह बजना चाहिए.” रोहित सराफ ने कहा, “मुझे पनवाड़ी की यूथफुल और प्लेफुल फीलिंग पसंद है. सेट पर अच्छा खासा हंगामा था – मजा, एनर्जी और ढेर सारे रंग. दर्शक स्क्रीन से खुशी महसूस करेंगे.”

पनवाड़ी के साथ फिल्म का म्यूजिक ब्लॉकबस्टर बन रहा है. रंग, रिदम और फुल एनर्जी में नाचने को तैयार हो जाओ. यह प्लेलिस्ट को त्योहारी रंगों से भर देगा. फिल्म का साउंडट्रैक साल का सबसे बड़ा होगा, जो नाचने, जश्न मनाने और जोरदार जिंदगी जीने का साथी बनेगा.

