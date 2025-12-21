विज्ञापन

शहनाज गिल की होने वाली भाभी नहीं किसी एक्ट्रेस से कम, बिग बॉस में शहबाज ने बताया था नाम, ना हो यकीन तो खुद देख लीजिए

इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर कशिश अग्रवाल को लेकर सोशल मीडिया पर फैन्स की क्यूरियोसिटी काफी बढ़ गई और लोग उनकी पर्सनल लाइफ जानने में जुट गए.

Read Time: 2 mins
Share
शहनाज गिल की होने वाली भाभी नहीं किसी एक्ट्रेस से कम, बिग बॉस में शहबाज ने बताया था नाम, ना हो यकीन तो खुद देख लीजिए
शहनाज गिल की होने वाली भाभी नहीं किसी एक्ट्रेस से कम
नई दिल्ली:

‘बिग बॉस 19' जैसे ही अपने रंग में आया, शो से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात सुर्खियों में आने लगी. इसी बीच कंटेस्टेंट शहबाज बदेशा की लव लाइफ को लेकर भी जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई थी. शो के लाइव फीड में शहबाज ने अपनी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया और बस वहीं से फैंस की नजरें इस एक नए नाम पर टिक गईं. ये नाम था कशिश अग्रवाल. इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर कशिश अग्रवाल को लेकर सोशल मीडिया पर फैन्स की क्यूरियोसिटी काफी बढ़ गई और लोग उनकी पर्सनल लाइफ जानने में जुट गए. इस नाम के साथ शहबाज और कशिश अग्रवाल का रिश्ता पब्लिक के सामने आ गया. अब कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द शहनाज गिल की भाभी भी बनेंगी.

 
कशिश अग्रवाल चाहती थीं कि शहबाज शो में उनका नाम न लें. खुद शरबाज ने बताया था कि कशिश अग्रवाल ने उनसे कहा था कि कि बिग बॉस में उनका नाम मत लेना. इसके बावजूद शहबाज के इमोशनल बयान ने इस रिश्ते को सुर्खियों में ला दिया.


कशिश अग्रवाल ने सीधे तौर पर इस रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहा था. लेकिन शहबाज के शो में जाने से पहले उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया था. उन्होंने लिखा कि बिग बॉस का घर लोगों को बदल देता है. लेकिन उन्हें भरोसा है कि शहबाज वैसे ही रहेंगे.

 
हालांकि बाद में एक इंस्टाग्राम रील पर दिल वाला इमोजी डालकर उन्होंने रिश्ते को कंफर्म कर दिया था.


कशिश अग्रवाल एक इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर हैं. जिनके करीब 36.7 हजार फॉलोअर्स हैं. वो लाइफस्टाइल और फैशन से जुड़े पोस्ट शेयर करती हैं. बिग बॉस में नाम आने के बाद उनकी पोस्ट पर हिट्स भी बढ़ने लगे हैं.


उनकी प्रोफाइल में हर हर महादेव और प्राउड वेजिटेरियन लिखा है. वो शहबाज की बहन शहनाज गिल को भी फॉलो करती हैं.


इंस्टाग्राम पर कशिश अग्रवाल ने शहनाज गिल के बर्थडे पार्टी का भी वीडियो पोस्ट किया है. जिसके कैप्शन में लिखा है कि शहनाज गिल लकी हैं जो उन्हें शहबाज जैसा भाई मिला है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kashish Aggarwal, Shehbaz Badesha, Kashish Aggarwal Shehbaz Gf Instagram, Kashish Agarwal And Shehbaz Badesha Relationship
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com