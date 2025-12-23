विज्ञापन

गौरव खन्ना की बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आईं रूपाली गांगुली? आपसी विवाद या कुछ और थी वजह?

गौरव खन्ना ने बिग बॉस-19 से बाहर आने के बार अपने बर्थडे की एक शानदार पार्टी रखी थी. इस पार्टी में सभी नजर आए सिर्फ उनकी कोस्टार रूपाली गांगुली के.

नई दिल्ली:

टीवी अभिनेता गौरव खन्ना ने 'बिग बॉस 19' का खिताब जीतकर छोटे पर्दे की दुनिया में एक अहम मुकाम हासिल किया. तीन महीने तक चले इस रियलिटी शो में गौरव ने अपने व्यवहार और रणनीति के दम पर दर्शकों का भरोसा जीता और आखिर में ट्रॉफी अपने नाम की. जीत के बाद अब गौरव खन्ना के 'अनुपमा' शो से जुड़ने की खबर तेज हो गई है. वहीं उनकी बर्थडे पार्टी में रूपाली गांगुली के न आने पर लोग लड़ाई-मतभेद जैसे कयास लगा रहे हैं. इन सब चीजों को लेकर गौरव ने आईएएनएस से बात की.

क्यों नहीं आईं रूपाली गांगुली?

आईएएनएस से बात करते हुए गौरव खन्ना ने बताया कि शो खत्म होने के बाद उन्हें किसी से मिलने का ज्यादा समय नहीं मिल पाया. उन्होंने कहा, "मैंने 'अनुपमा' फेम अभिनेत्री रूपाली गांगुली को जन्मदिन के मौके पर इनवाइट किया था, लेकिन वह उस समय ट्रैवल कर रही थीं, इसलिए शामिल नहीं हो सकीं. 'अनुपमा' की बाकी टीम पार्टी में मौजूद थी."

उन्होंने कहा, "अगर रूपाली उस दिन आ पातीं, तो मैं उनसे पर्सनली धन्यवाद कहता. हालांकि, ऐसा नहीं हो सका, लेकिन जब भी भविष्य में मुलाकात होगी, मैं जरूर बातचीत करूंगा."

गौरव खन्ना ने अपने लोकप्रिय किरदार अनुज कपाड़िया को लेकर भी प्रतिक्रिया दी. आईएएनएस ने जब उनसे पूछा कि क्या इस किरदार के रूप में आपकी वापसी की योजना है, तो उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ भी तय नहीं है.

उन्होंने कहा, "मुझे इस बात की खुशी है कि शो से बाहर होने के बावजूद अनुज कपाड़िया को आज भी दर्शकों का समर्थन मिल रहा है. किसी किरदार का लंबे समय तक लोगों के दिलों में बना रहना किसी भी अभिनेता के लिए बड़ी उपलब्धि होती है और इसके लिए मैं दर्शकों का आभारी हूं."

वहीं, 'बिग बॉस' शो के दौरान सोशल मीडिया और प्रोफेशनल टीम को लेकर गौरव ने कहा, "यह फैसला सोच-समझकर लिया गया था कि हम खुद सोशल मीडिया नहीं संभालेंगे. हमारी प्रोफेशनल टीम ने यह काम बेहतरीन तरीके से किया. मैंने और मेरी पत्नी आकांक्षा ने पहले ही तय कर लिया था कि हम प्रोफेशनल मदद लेंगे, क्योंकि हम अभिनेता हैं. सोशल मीडिया मैनेजमेंट में उनके एक्सपर्ट नहीं हैं."

इससे पहले बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के बाद गौरव खन्ना ने आईएएनएस से खास बातचीत में बताया था कि क्यों उन्होंने 'बिग बॉस 19' में आने का फैसला लिया था.

क्यों साइन किया था बिग बॉस?

आईएएनएस से बातचीत में गौरव ने कहा, "बिग बॉस 19 में आने के दो कारण थे. पहली वजह सलमान सर से मिलना था. मुझे उनसे पहले कभी मिलने का मौका नहीं मिला था और मैं सचमुच उनसे मिलना चाहता था. दूसरी वजह मेरे फैन थे. वे अक्सर मुझसे कहते थे कि मैं उनसे कभी व्यक्तिगत रूप से जुड़ नहीं पाता हूं. वे मुझे सिर्फ शोज में ही देखते हैं. मैं चाहता था कि वे असली गौरव खन्ना को देखें, यह जानें कि असल जिंदगी में मैं कैसा हूं और मेरा कैसा व्यवहार है."

'बिग बॉस 19' की जर्नी पर बात करते हुए उन्होंने कहा था, "बिग बॉस शो नहीं, मैराथन है. मैराथन में जैसे कई उतार-चढ़ाव आते हैं, कब स्पीड कम करनी है और कब ज्यादा और आखिर में मंजिल सिर्फ क्रासिंग लाइन होती है. बिग बॉस भी मेरे लिए ऐसा ही रहा. मैंने कई टास्क किए और जीता भी, उस वक्त मेरी मेहनत को ज्यादा सराहा नहीं गया, लेकिन आखिर में ट्रॉफी मेरे नाम ही हुई."
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
