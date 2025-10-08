राइज एंड फॉल में ड्रामा ऑन हाई, निक्की तंबोली के खुलासे ने मचाया तहलका, टूटी अरबाज-धनश्री की दोस्ती

रियलिटी शो राइज एंड फॉल में इन दिनों काफी सुर्खियों में है. कहीं पुरानी दोस्ती टूट रही है तो कहीं नए इक्वेशन बन रहे हैं. शो की शुरुआत से ही रूलर्स धनश्री वर्मा, आदित्य नारायण और अरबाज पटेल का ग्रुप बन गया था. तीनों मिलकर गेम खेलते थे मगर जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ा वैसे वैसे आदित्य इन दोनों से अलग हो गए. अब अरबाज और धनश्री साथ में रह गए हैं. पूरे गेम में अरबाज धनश्री को सपोर्ट करते नजर आए मगर अब कुछ ऐसा हो गया है कि इन दोनों की दोस्ती में दरार आ गई है. दरअसल फैमिली वीक में अरबाज की तरफ से उनकी गर्लफ्रेंड निक्की तंबोली आई थीं. उन्होंने अरबाज को खुलासा किया है कि धनश्री उनकी पीठ पीछे बुराई करती रहती हैं.

धनश्री ने की अरबाज की बुराई

निक्की जब अरबाज से मिलने के लिए आईं तो उन्होंने बताया कि धनश्री दोस्ती का रिश्ता नहीं निभा रही हैं. वो धनश्री को सच्चा दोस्त मानते हैं मगर दूसरी तरफ से ऐसा नहीं हैं. निक्की ने बताया कि धनश्री अर्जुन और आदित्य के साथ मिलकर उनकी बुराई करती हुई नजर आईं. निक्की की बात सुनकर अरबाज इमोशनल हो गए.



धनश्री ने दी अपनी सफाई

जब धनश्री को पता चला कि निक्की अरबाज को सब बता गई हैं उसके बाद वो लोगों के सामने अपनी सफाई पेश करती हुई नजर आईं. धनश्री और मनीषा रानी का बात करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें धनश्री कहती हैं कि मुझे समझ आ रहा है कि निक्की उसे क्या बोल रही थी. वो अरबाज को समझा रही थी तू गलत दिख रहा है तू ऐसा कर रहा है. अगर चार लोग बोल रहे हैं कि तुम अरबाज को समझाती हो तो ठीक है मगर वो तीसरे दिन फिर वैसा ही हो जाता है. तो अब मैं उससे झगड़ा करूं क्या. जो सच है वो सच है.