सड़क पर डोसा खाती दिखीं धनाश्री वर्मा, पैपराजी को देखते ही बोलीं- क्या खाओगे आप लोग?

धनाश्री वर्मा का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उनका ये बेफिक्र और मजेदार अंदाज देख लोग उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.

धनाश्री के अंदाज पर पब्लिक फिदा
नई दिल्ली:

धनाश्री वर्मा हाल ही में मुंबई में अपने शेड्यूल से थोड़ा ब्रेक लेकर बाहर निकलीं. वह एक छोटे से डोसा स्टॉल पर रुकीं और अपनी फ्रेंडली स्माइल और कम्फर्टेबल अंदाज से सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. काले रंग के प्रिंटेड को-ऑर्ड सेट और मैचिंग जैकेट पहने, वह स्टाइलिश और कैजुअल लग रही थीं और बिना किसी हड़बड़ी के इस पल का आनंद ले रही थीं. पैपराजी जल्द ही उनके आस-पास इकट्ठा हो गए और अनकम्फर्टेबल होने के बजाय, धनाश्री ने बड़े ही प्यार से उन्हें ग्रीट किया. उन्होंने खुशी-खुशी अपनी डोसा की प्लेट उठाई और फोटोग्राफर्स को भी दी, जिससे सभी मुस्कुरा उठे. उनके गर्मजोशी भरे रवैये ने एक बार फिर फैन्स को याद दिला दिया कि वह जनता के बीच इतनी पॉपुलर क्यों हैं.

धनाश्री ने डोसा ब्रेक को किया इंजॉय

वीडियो में धनाश्री अपने खाने का इंतजार करते हुए आराम से बातें करती नजर आ रही हैं. वह पैपराजी से पूछती हैं, "क्या खाओगे आप लोग? डोसा खाओगे? लंच टाइम हो गया." फिर वह हंसते हुए कहती हैं, "मेरा कॉलेज यहीं पर था. मैं हमेशा डोसा खाती थी यहां आकर."

वह बताती हैं कि वह एक इवेंट के लिए उस इलाके में आई थीं और अपनी पसंदीदा डिश लिए बिना नहीं जा सकती थीं. डोसा देते हुए वह कहती हैं, "दोस्तों, प्लीज रखो... प्लीज खाओ." हल्की-फुल्की और दोस्ताना बातचीत वीडियो को और भी मजेदार बना देती है.

क्लिप यहां देखें:

इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस क्लिप ने तुरंत ध्यान खींचा क्योंकि दर्शकों ने उनकी सादगी और जमीन से जुड़े बिहेवियर का आनंद लिया. कई लोगों ने उनकी तारीफ की कि कैसे वह सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं और भीड़-भाड़ वाली पब्लिक प्लेस पर भी विनम्र रहती हैं. स्टॉल पर बिताया गया वह छोटा सा पल चर्चा का विषय बन गया क्योंकि उन्होंने फैन्स और फोटोग्राफरों के साथ कितनी कम्फर्टेबली बातचीत की.

