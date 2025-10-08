SonyLIV की 7 ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज, IMDb पर 8+ रेटिंग, छठी वाली में तो है हर घर की कहानी

ओटीटी की दुनिया में SonyLIV ने अपनी खास पहचान बनाई है, खासकर ऐसे ऑडियंस के बीच, जिनकी दिलचस्पी लोकल कंटेंट में भी गहरी है. ऐसे कंटेंट की इस प्लेटफॉर्म पर भरमार मिलेगी. अगर आप भी ऐसे कंटेंट के शौकीन हैं और अपने अगले बिंज वॉच की तलाश में हैं. तो SonyLIV के ये 7 वेब सीरीज आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं. स्कैम 1992 से लेकर निर्मल पाठक की घर वापसी तक हर शो ने अपनी खासियत से दर्शकों को अट्रेक्ट है. बेहतरीन एक्टिंग, दिलचस्प कहानियां और शानदार निर्देशन ने इन वेब सीरीज को बेहद पॉपुलर बना दिया है. आइए जानते हैं, क्यों ये शो जरूर देखने चाहिए.



1. स्कैम 1992 – द हर्षद मेहता स्टोरी (IMDb 9.2)

स्कैम 1992 भारत के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट स्कैम की कहानी है. जिसमें हर्षद मेहता ने बंबई शेयर बाजार को अपने प्रभाव से हिला दिया था. शो हर्षद के शानदार राइज और उसके बाद की गिरावट को बेहद दिलचस्प ढंग से दिखाता है. प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता के किरदार में जान डाल दी है. जबकि हंसल मेहता का निर्देशन इसे एक बेहतरीन थ्रिलर बना देता है. इस शो ने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में तारीफ हासिल की.



2. रॉकेट बॉयज (IMDb 8.8)

रॉकेट बॉयज भारत के दो महान वैज्ञानिकों, डॉ. होमी जे. भाभा और डॉ. विक्रम साराभाई की असल ज़िन्दगी की कहानी है. जिन्होंने भारत के परमाणु कार्यक्रम और अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी. इस शो ने न केवल उनकी साइंटिफिक उपलब्धियों को दिखाया, बल्कि उनके व्यक्तिगत संघर्षों और प्रेरणाओं को भी दिलचस्प तरीके से पेश किया है. जिम सर्भ और इश्वाक सिंह ने इन किरदारों को बेहतरीन तरीके से निभाया है. ये शो उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बना जो साइंस और उससे जुड़े इतिहास में रुचि रखते हैं.



3. सैंडविच फॉरएवर (IMDb 8.4)

सैंडविच फॉरएवर एक रोमांटिक कॉमेडी है, जो एक न्यूली वेड जोड़े की कहानी है. जिनकी जिंदगी तब पूरी तरह से बदल जाती है जब दोनों के माता-पिता एक ही सोसाइटी में उनके पड़ोसी बन जाते हैं. क्या होता है जब न सिर्फ पत्नी और पति, बल्कि दोनों परिवार एक दूसरे के आसपास रहते हैं? ये सीरीज हंसी से भरपूर तो है ही एक अलग किस्म का स्ट्रगल भी पेश करता है. जिससे हर किसी को जूझना पड़ता है. कुणाल रॉय कपूर और आहना कुमार की केमिस्ट्री इस शो को और भी मजेदार बनाती है.



4. फ्रीडम एट मिटनाइट (IMDb 8.3)

भारत की आजादी के आंदोलन और देश विभाजन के समय की राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर आधारित फ्रीडम एट मिटनाइट एक ऐतिहासिक ड्रामा है. ये शो उन महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाता है, जो भारत के अस्तित्व और भविष्य को आकार देती हैं. महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे ऐतिहासिक नेताओं के नजरिए से ये सीरीज भारत की आज़ादी के संघर्ष और विभाजन के दर्द को पेश करती है. इसके संवाद, अभिनय, और बारीकी से दर्शाए गए घटनाक्रम इस शो को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचना बनाते हैं.



5. कॉलेज रोमांस (IMDb 8.3)

कॉलेज रोमांस उस उम्र के बारे में है जब हम प्यार, दोस्ती, और जीवन के अहम फैसले लेते हैं. शो तीन दोस्तों के साथ-साथ उनके रोमांटिक रिश्तों, दिल टूटने और कॉलेज लाइफ की मस्ती को बयां करता है. इसके हल्के-फुल्के लहजे, चुलबुले किरदारों की ताजगी से भरे पलों ने इसे युवाओं के बीच एक पॉपुलर शो बना दिया है. शो में केशव सधना, अपूर्वा अरोड़ा और मंजोत सिंह जैसे कलाकारों की शानदार एक्टिंग इसे और भी दिलचस्प बनाती है.

6. गुल्लक (IMDb 9.1)

अगर आपको इंडियन फैमिलीज की मासूमियत और सादगी से भरपूर ड्रामा पसंद है, तो गुल्लक एक बेहतरीन विकल्प है. ये शो मिश्रा परिवार की रोजमर्रा की ज़िन्दगी पर आधारित है. जो छोटे शहर के एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के स्ट्रगल और खुशियों को बयां करता है. इसे एक तरह से भारतीय टेलीविजन की मॉर्डन फैमिली कहा जा सकता है. शो की हल्की-फुल्की कहानी, कैरेक्टर्स और क्यूट सी कॉमिक सिचुएशन्स दर्शकों को अपनी ओर खींच लेती हैं.



7. निर्मल पाठक की घर वापसी (IMDb 8.3)

ये शो एक लेखक की कहानी है जो दिल्ली से अपने पैतृक गांव बक्सर लौटता है और वहां की सच्चाइयों से रूबरू होता है. इस शो में दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी जड़ों की तलाश करता है और गांव की सच्चाई को समझता है. निर्मल पाठक की घर वापसी न सिर्फ एक व्यक्तिगत यात्रा है, बल्कि ये शो भारतीय गांवों के मुद्दों, जातिवाद और पारिवारिक संघर्षों की भी गहरी पड़ताल करता है. वैभव तत्त्ववाड़ी की परफॉर्मेंस इसे और भी दिलचस्प बनाती है.