रामायण की सीता के मॉडर्न हाउस का इनसाइड वीडियो, दूरदर्शन की दीपिका चिखलिया के घर के हर कोने में श्रीराम की दिखती है छाप

दूरदर्शन पर 1987 में आया रामामंद सागर का रामायण वह सीरियल था, जिसने राम के किरदार में अरुण गोविल, लक्ष्मण के किरदार में सुनील लहरी और सीता के रोल में दीपिका चिखलिया को पॉपुलर कर दिया. यह नाम घर घर में फेमस हो गए और इन एक्टर्स को फैंस के दिलों में जगह मिली. वहीं जब भी टीवी या फिल्म में रामायण का जिक्र हुआ तो इन एक्टर्स को ही राम, लक्ष्मण और सीता के किरदार में पसंद किया गया. लेकिन अब 39 साल बीत चुके हैं और यह किरदार उम्र के एक पड़ाव पर पहुंच गए हैं. हालांकि उनकी जिंदगी का हिस्सा आज भी 80 के दशक में आई रामायण है. हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया के घर की. जहां पर श्रीराम की छवि हर कोने में नजर आती है.

दीपिका चिखलिया के घर में श्रीराम की छाप

माता सीता के रुप में पॉपुलर हुईं दीपिका चिखलिया ने हाल ही में अपने घर की झलक दिखाई. दरअसल, फराह खान के यूट्यूब चैनल पर उन्होंने अपना घर दिखाया और बेटी से मिलवाया. दीपिका चिखलिया अपने घर में भगवानों की मूर्तियों के लिए खास जगह से लेकर लिविंग रूम की झलक दिखाई. वहीं उनके घर का किचन आम किचन की तरह था, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया. जबकि एक्ट्रेस की सादगी ने फराह खान का भी दिल जीत लिया.

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दीपिका चिखलिया की शादी

दीपिका चिखलिया ने मशहूर बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से शादी की है. दोनों की पहली मुलाकात 'सुन मेरी लैला' फिल्म के सेट पर हुई थी. इस दौरान हेमंत एक ऐड शूट देखने आए थे. इसके बाद दोनों को प्यार हुआ और 23 नवंबर 1991 को सात फेरे लिए और वह दीपिका चिखलिया से दीपिका टोपीवाला हो गईं. कपल की दो बेटियां निधि टोपीवाला और जूही टोपीवाला हैं, जिसमें से एक की अभी शादी हुई थी, जिसकी झलक एक्ट्रेस ने फैंस को दिखाई थी. इसकी तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हुई थीं, जिसमें एक्ट्रेस को इमोशनल होते हुए भी परिवार के साथ देखा जा सकता है.

रामायण से पहले इस फिल्म में किया काम

दीपिका चिखलिया ने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग करियर की शुरूआत की थी. उन्होंने 1983 में रिलीज हुई 'सुन मेरी लैला' समेत कई फिल्मों में काम किया. यही नहीं, उन्होंने कई सीरियल्स में भी रोल किए. इसके अलावा उन्होंने सागर आर्ट्स के तहत 'विक्रम और बेताल' जैसे सीरियल्स में भी काम किया, जिसमें अरुण गोविल भी नजर आ चुके हैं. हालांकि दोनों एक्टर्स को लोकप्रियता रामानंद सागर के 'रामायण' में निभाए गए राम सीता के किरदार से हासिल हुई.

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