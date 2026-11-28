Kaam Kar Re Budhiya Bhojpuri Song: भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी की अपकमिंग फिल्म 'मेरी बीवी का जवाब नहीं (Meri Biwi Ka Jawab Nahin)' का नया गाना 'काम कर रे बुढ़िया' रिलीज हो गया है. गाने में एक्ट्रेस कहना सिंह और ज्योति मिश्रा नजर आ रही हैं. देसी अंदाज, पारिवारिक माहौल और मजेदार बोल वाले इस गाने में फिल्म की कहानी का रंग देखने को मिलता है. गाना भोजपुरी सिनेमा संगीत के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. फिल्म के ट्रेलर में पहले ही काजल राघवानी का दमदार अंदाज देखने को मिला था.

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‘काम कर रे बुढ़िया' के सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर

भोजपुरी सॉन्ग 'काम कर रे बुढ़िया' में पारिवारिक रिश्तों और घर के माहौल को मजेदार अंदाज में पेश किया गया है. गाने के बोल प्यारेलाल यादव ने लिखे हैं, जबकि इसका संगीत ओम झा ने तैयार किया है. इस गाने को गायिका अलका झा ने गाया है.

‘काम कर रे बुढ़िया' के ट्रेलर में काजल राघवानी का धाकड़ अंदाज

'मेरी बीवी का जवाब नहीं' के ट्रेलर में काजल राघवानी एक मजबूत और बेबाक बहू के किरदार में नजर आई हैं. कहानी में घर के भीतर सास-बहू के बीच टकराव और वर्चस्व की लड़ाई दिखाई देती है. सास के गुस्से और बहू के जवाब देने वाले अंदाज के बीच कई ऐसे सीन हैं, जो इशारा करते हैं कि फिल्म में भरपूर कॉमेडी और ड्रामा है.

फिल्म की स्टारकास्ट

'मेरी बीवी का जवाब नहीं' राम प्रसाद प्रोडक्शन के बैनर तले बनी है. फिल्म के निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी हैं. इसमें काजल राघवानी और रितेश उपाध्याय मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म की अन्य कलाकारों में किरण यादव, कहना सिंह, ज्योति मिश्रा, मनोज टाइगर, साहिल सिद्दीकी, सूर्या शर्मा और रिंकू भारती शामिल हैं. बाल कलाकार गुनगुन भी फिल्म का हिस्सा है.

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