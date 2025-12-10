विज्ञापन

Priyanka Chopra 1000 करोड़ के बजट वाली फिल्म से पहले इस शो में आएंगी नजर, सोशल मीडिया पर दे डाला हिंट

प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर मुंबई लौट आई हैं और इस बार वापसी की वजह है एसएस राजामौली की मेगा फिल्म ‘वाराणसी'. महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर ये फिल्म पहले से ही चर्चा में है और अब प्रियंका की एंट्री ने एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया है.

मुंबई लौटकर प्रियंका का कपिल शो हिंट वायरल
नई दिल्ली:

प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर मुंबई लौट आई हैं और इस बार वापसी की वजह है एसएस राजामौली की मेगा फिल्म ‘वाराणसी'. महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर ये फिल्म पहले से ही चर्चा में है और अब प्रियंका की एंट्री ने एक्साइटमेंट और बढ़ा दिया है. इतने साल बाद फैन्स प्रियंका को फिर से बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं. इसी बीच, प्रियंका ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा हिंट दिया है. जिसके बाद ये कयास लग रहे हैं कि वो एक बार फिर कपिल शर्मा के शो में नजर आने वाली हैं.

प्रियंका की मुंबई वापसी और कपिल शर्मा शो का कनेक्शन

मुंबई लौटते ही प्रियंका चोपड़ा ने फ्लाइट से ही एक सेल्फी शेयर की और उसमें कपिल शर्मा और द ग्रेट इंडियन कपिल शो को भी टैग किया. साथ ही लिखा ये भी लिखा कि बेहतर होगा कि तुम तैयार रहो. इस वजह से लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि प्रियंका कपिल के शो के नए सीजन में स्पेशल गेस्ट बनकर आएंगी. इसके बाद उन्होंने टैक्सी से एक वीडियो भी शेयर किया. जिसमें वो मुंबई की हवा का मजा लेती दिखीं और लिखा मुंबई मेरी जान.

 ‘वाराणसी' पर बातें

हाल ही में एक समिट में प्रियंका ने बताया कि अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने लगभग हर प्रोजेक्ट इसलिए स्वीकार किया, क्योंकि उनके पास ‘ना' कहने का ऑप्शन नहीं था. लगातार सफर पर रहना और फैमिली से दूर रहना. सब कुछ काम की मजबूरी का हिस्सा था. लेकिन अब उनके पास च्वॉइस है. वो सोच समझ कर हां कहती हैं. आपको बता दें कि एसएस राजामौली की 1300 करोड़ रु. के बजट वाली फिल्म ‘वाराणसी' में प्रियंका मंदाकिनी के किरदार में दिखेंगी. जबकि महेश बाबू रुद्र और नंदी के रोल में नजर आएंगे. फिल्म को 2027 में सामान्य और IMAX दोनों फॉर्मेट में रिलीज करने की तैयारी भी जोरों पर है.

