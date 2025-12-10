विज्ञापन

धुरंधर को छोड़िए पठान 2 को लेकर आ गया बड़ा अपडेट, जानें शाहरुख खान कब शुरू करेंगे पठान 2 की शूटिंग

शाहरुख खान ने बॉलीवुड में फिल्म पठान से कमबैक किया था. शाहरुख का कमबैक इतना धमाकेदार था कि अब इस फिल्म का सीक्वल आ रहा है जिसकी अनाउंसमेंट हो गई है.

Read Time: 2 mins
Share
धुरंधर को छोड़िए पठान 2 को लेकर आ गया बड़ा अपडेट, जानें शाहरुख खान कब शुरू करेंगे पठान 2 की शूटिंग
धुरंधर को छोड़िए पठान 2 को लेकर आ गया बड़ा अपडेट
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. जब शाहरुख ने एक्टिंग से दूरी बना ली थी तब फैंस उनके कमबैक का वेट कर रहे थे. शाहरुख खान ने सिद्धार्थ आनंद की फिल्म पठान से कमबैक किया था और एक बार फिर छा गए थे. इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम लीड रोल में नजर आए थे. पठान की सक्सेस के बाद से ही मेकर्स ने इसके सीक्वल की तैयारी करना शुरू कर दिया था. अब पठान 2 को लेकर बड़ा अपडेट आया है. पठान 2 की शूटिंग शाहरुख अगले साल से शुरू करने वाले हैं.

ये भी पढ़ें: धुरंधर को अनुपमा चोपड़ा ने बताया था थका देने वाली फिल्म, परेश रावल को आया गुस्सा, कह डाली ये बात

पठान 2 की हुई अनाउंसमेंट

शाहरुख खान एक इवेंट के लिए दुबई गए थे. जहां पर पठान 2 की अनाउंसमेंट हो गई है. इस इवेंट के उद्घाटन के दौरान शाहरुख वहां मौजूद थे. जहां पर डेवलपर ने स्टेज पर अनाउंस किया कि पठान 2 बन रही है. उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. डेवलपर कहते हैं- कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म होती है तो उसका सीक्वल भी होता है ना. जैसे पठान के बाद पठान 2 आ रही है.

कब शुरू होगी शूटिंग

ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फैंस कयास लगा रहे हैं कि मेकर्स पठान 2 की तैयारियों में जोर-शोर से लगे हुए हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो शाहरुख खान अगले साल फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे. इस फिल्म का डायरेक्शन भी सिद्धार्थ आनंद ही करने वाले हैं.

वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म किंग की शूटिंग में बिजी हैं. इस फिल्म में शाहरुख के साथ सुहाना खान, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. किंग को भी सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म से शाहरुख का लुक भी सामने आ चुका है जिसे काफी पसंद किया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pathaan 2, Movie Pathaan 2, Pathaan, Shah Rukh Khan, Siddharth Anand
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com